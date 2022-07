Содержание:

Игги Поп - Музыка

Игги Поп – Фильмы

- Игги Поп – «Мертвец»

- Игги Поп – «Кофе и сигареты»

- Игги Поп – «Однажды в стране чудес»

Игги Поп – Личная жизнь

Игги Поп (имя при рождении: Джеймс Ньюэл Остерберг-младший) родился в Маскигоне, штат Мичиган, в семье Луэллы и Джеймса Остербергов. Они жили в трейлерном парке, отец работал учителем английского и тренером по бейсболу в средней школе.



Первая группа, в которой играл Джеймс, называлась The Iguanas, и музыкант взял себе прозвище Игги. После этого он увлекся блюзом и уехал в Чикаго, чтобы играть на барабанах в местных блюзовых группах, там к 1968 году и сложилась группа The Stooges со своим уникальным стилем. Благодаря знакомству с Дэвидом Боуи в 1971 году, его карьера двинулась вперед: за время сотрудничества со знаменитым музыкантом The Stooges успели распасться и воссоединиться, а сам Игги Поп все глубже погружался в героиновую зависимость. Сложность взаимоотношений двух музыкантов предположительно легла в основу фильма Тодда Хейнса «Бархатная золотая жила». Группа распалась повторно, а сам Поп в 1975 году попал в психиатрическую клинику из-за своей героиновой зависимости. После выхода он вместе с Боуи переехал в Берлин и с его помощью выпустил два знаменитых альбома «The Idiot» и «Lust for Life». The Stooges воссоединялись еще раз, чтобы выпустить альбом New Values, но сольная карьера Попа уже шла в гору. К началу 1990-х он выпустил уже девять сольных альбомов в сотрудничестве с разными музыкантами, в том числе, с Лу Ридом и Стивом Джонсом. Далее последовали коллаборации с музыкантами групп Guns N' Roses, Bondie и Death In Vegas, Sum 41, Green Day, Peaches а также с Гораном Бреговичем. Кроме того, музыкант продолжил работать над саунтреками к кино и таким видеоиграм, как Vietcong, Scarface: The World is Yours, Grand Theft Auto IV, Watch Dogs, Project Gotham Racing 2 и многие другие. В марте 2017 года вышел 17-тый альбом Игги Попа под названием Post Pop Depression.



Игги Поп появился более, чем в 25-ти фильмах, как игровых, так и документальных, а также анимационных. Впервые он отметился в сериале «Hold Tight!» в эпизодической роли гастролера в 1982 году. Преимущественно он играл незначительных персонажей или камео, зачастую даже без реплик. К примеру, его безымянный персонаж из фильма «Сид и Нэнси» не произносит ни слова, но запоминается зрителям своим ярким образом. В 1989 году Поп исполнил небольшую роль в сериале «Байки из склепа» в 8 эпизоде 2 сезона, а в 1990 сыграл вместе с Джонни Деппом в фильме Джона Уотерса «Плакса». Это фильм-пародия на музыкальные романтические фильмы 1950-х, в которых герой и героиня принадлежат к враждующим кланам и воссоединяются, несмотря на обстоятельства. В 1993 году Игги Поп снялся в проекте Джима Джармуша «Кофе и сигареты», и короткометражный фильм с его участием был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале. Через два года музыкант появился еще в одной картине Джармуша «Мертвец» в небольшой роли охотника по кличке Салли, одетого в женское платье, которого главный герой встречает у костра в компании пары товарищей. Также Игги Поп снялся в небольших ролях в картинах «Цвет денег» 1986 года, «Ворон 2: Город ангелов» 1996 года и «Танкистка» 1995 года. Кроме того, он выступил в роли актера озвучивания в фантастическом триллере «Железяки» и пяти сериалах, в том числе в шоу «Однажды в Стране Чудес». Музыка Игги Попа вошла в саундтреки более чем 80-ти фильмов, включая картины «На Игле», «Карты, деньги, два ствола» и «Аризонская мечта».



Игги Поп – «Мертвец»

Философская притча-вестерн Джима Джармуша 1995 года о незадачливом бухгалтере Уильяме Блейке (Джонни Депп), который приезжает на запад, в город Машин, рассчитывая получить там работу. Однако его место уже занято, и оставшись без денег и работы, герой знакомится в баре с бывшей проституткой Тэл (Мили Авитал), продающей бумажные цветы. Она приглашает Блейка к себе и проводит с ним вечер в постели, но внезапно врывается ее бывший жених (Гэбриел Бирн) и из ревности стреляет в Тэл и Блэйка. Девушка погибает, а герой получает ранение в грудь, успев застрелить ревнивца.



Игги Поп – «Кофе и сигареты»

Сборник одиннадцати черно-белых короткометражных фильмов независимого режиссера Джима Джармуша, снятых им с 1986 по 2003 год. Лента состоит из бесед музыкантов, актеров и шоуменов, которые встречаются за чашкой кофе и сигаретой. В картине снялись, в числе прочих, Роберто Бениньи, Кейт Бланшетт, Альфред Молина, Стив Бушеми и другие. В третьем по счету фильме под названием «Где-то в Калифорнии» встречаются Игги Поп и Том Уэйтс. Уэйтс рассказывает, как он только что сделал человеку операцию прямо на обочине дороги, после чего оба закуривают в честь того, что недавно бросили курить. Затем Поп рекомендует Уэйтсу хорошего барабанщика, на что тот оскорбляется, так как все партии ударных исполняет сам. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую короткометражную ленту.



Игги Поп – «Однажды в стране чудес»

Американский сериал 2013 года – спин-офф телешоу «Однажды в сказке», посвященный приключениям Алисы по мотивам классического произведения Льюиса Кэрролла. Завязка сюжета начинается с того, что молодая девушка Алиса (Софи Лоу) в Викторианской Англии рассказывает о необычной стране по ту сторону кроличьей норы, где обитают исчезающий Кот с загадочной улыбкой (озвучка: Кит Дэвид), курящая кальян Гусеница (озвучка: Игги Поп), ожившие игральные карты и многие другие необыкновенные существа. После этого девушку, конечно, объявляют сумасшедшей и путаются вылечить, чтобы она забыла все, что видела в Стране Чудес. Но Алиса влюблена в джинна Сайруса (Питер Гадиот), которого она не в силах выкинуть из головы, и в критический момент Белый Кролик (озвучка: Джон Литгоу) и Валет Червей (Майкл Сока) спасают героиню от обыденного мира.



Игги Поп – Личная жизнь

Музыкант был женат трижды. Первый брак с дочерью владельца фермерских магазинов Венди Вайсберг, заключенный в 1968 году, распался через несколько недель. Во второй раз он был женат на актрисе Сачи Асано (с 1985 по 1999). Третья его жена – стюардесса Нина Алу. Кроме того, у Игги Попа есть внебрачный сын Эрик от актрисы Полетт Бенсон.