«Gimme Danger. История Игги и The Stooges»: Рецензия Киноафиши

«Gimme danger»: как я сделался собакой

Взрывной коллаж из харизмы, пестрых архивных съемок, пульсирующий в голове и в сердце рок-н-ролл, выжженный на цветочных полянах 60-х: в прокат выходит фильм Джима Джармуша ««Gimme danger». История Игги и The Stooges».Фильм о беснующемся Игги Попе и The Stooges стал вторым в документальной музыкальной копилке Джармуша: первый – «Год лошади» - о творческом пути Нила Янга вышел в 1997. Немудрено, что именно Джармуш стал безбашенным кукловодом в рок-н-ролльном театре марионеток: с Игги режиссера связывает не одна картина. Экспрессивный фронтмен The Stooges был под прицелом Джармуша в «Кофе и сигареты» и в эпизоде фильма «Мертвец».

Игги Поп. Кадр из фильма «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»

Когда настало время превращения The Stooges в самодостаточного персонажа для кино, Игги Поп явно знал, к кому обратиться. Характер фильмов Джима Джармуша пропитан все тем же безалаберным рок-звучанием, бешеной энергетикой, припыленной элегантным юмором и иронией. Таким вышел и «Gimme danger», а вот привычными «выкрутасами» режиссер пользоваться не стал: каждая новая картина Джармуша – очередной эксперимент, вновь изобретенный язык киноповествования, однако данный фильм этим похвастаться не может. «Gimme danger» скорее ода музыкальной революции и бунтарству, чем режиссерский изыск. С другой стороны, стоит ли переусердствовать и перекрывать харизму и очаровательную дикость героев картины кино-приемами?!

Кадр из фильма «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»

Нельзя сказать, что этот документальный фильм – жемчужина, выстрел из прошлого американской рок-культуры. «Gimme danger» - немного расхлябанный, умеренно развязный, ласково-революционный байопик, где заявленная опасность – лишь в умении обращаться, суметь справиться с таким материалом, как колорит и история The Stooges. «Зеленому» в документалистике Джармушу здесь пришлось откровенно несладко: опыта для создания достойной провокационной ленты о таких же достойных провокаторах не хватает режиссера, зато любви к своим героям – с лихвой. Коллаж из анимации с головами Караваджо или едва раздобытыми съемками ранних концертов – хороший, молниеносный, не без чувства юмора монтаж придется по вкусу поклонникам группы, а после просмотра рука невольно потянется поставить и переслушать записи протестующих марионеток собственных эмоций и желания жить на полную катушку.

Игги Поп. Кадр из фильма «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»

К слову, тему развития The Stooges уже затрагивали в Нидерландах: в 1986 году проникнуться духом группы пытался Брам Ван Сплунтерен. Уже тогда Игги Поп приковывает к себе внимание: это умный, грамотный человек, с интересной, насыщенной речью и. Естественно, налет рок-интеллигента не помешает ему показать средний палец, будь то толпа на концерте или Зал славы рок-н-ролла. В «Жажде жизни», стоя на крыше и переслушивая одноименную песню, Игги заявляет, что внутри него всегда остается ребенок с огромными глазами и высоким голоском. К моменту «Gimme danger» этот ребенок уже приобретает статус живого рок-идола.

Кадр из фильма «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»

В какие бы наряды не рядил Джим Джармуш своего героя в фильмах «Мертвец» и «Кофе и сигареты»– лучше всего он чувствует себя вовсе без них. Так Игги Поп предстает перед нами с привычным голым торсом, что он заимствовал у египетских фараонов, вальяжно растянувшись в кресле. Рассказ начинается не с заунывных яселек The Stooges – школьного коллектива The Iguanas – а середины, когда все участники подсели на иглу, группа распалась и, казалось, карьера шальных неудачников пришла к классическому завершению.

Вместе с Игги «говорящей головой» в «Gimme danger» является Джеймс Уильямсон – один из гитаристов группы. Добрым словом музыканты перемывают кости не только истории коллектива, но и участникам. По сути, Поп и Уильямсон – единственный живые легенды The Stooges, а фильм – вишенка на торте печальных некрологов последнего десятилетия. Здесь есть кадры и с обоими братьями Эштон, стоявшими у истоков альтернативного звучания, и с концертов вместе с Дэвидом Боуи. Фильм пестрит неизвестными фотографии и архивными видео, где еще темноволосый Игги, с прикупленным ошейником за углом, мечется по сцене, полностью заполняя ее, где тяжелый, необузданный характер становится неиссякаемым источником вдохновения, попеременно ударяясь о берега продажного музыкального бизнеса и героина. «Gimme danger» - история о благородных жертвах альтернативного искусства, где рок-н-ролл – это не музыка, это стиль жизни, въевшийся в седину.

Кадр из фильма «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»

«Gimme Danger. История Игги и The Stooges» - это своего рода ода не только музыке, но и жизни в целом. Подход Джармуша более, чем философский: для него Игги Поп становится не просто скачущей игуаной, это близкий парень, которому, правда, под 70, с босыми ногами и доброй улыбкой. Смотря ему в глаза можно увидеть целую эпоху, прошлого и будущего, ведь вскормышей The Stooges более, чем достаточно (это Джармуш подчеркивает почти финальной монтажной фразой, где бессмертный хит «I wanna be your dog» звучит из уст различных музыкантов). Это необходимый глоток безудержной, беспощадной энергии, способной сметать все и всех на своем пути и вдохновлять одновременно. Это столь важное удовлетворенное желание видеть неугасимого идола на экране, а не в списке почивших коллег, ворочающих небеса.

Шура Ломова

В российском прокате с 24 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»