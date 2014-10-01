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Супер-пупер Элис Купер - трейлер
Киноафиша Трейлеры Супер-пупер Элис Купер. Трейлер

Супер-пупер Элис Купер. Трейлер

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Дата публикации: 1 октября 2014
Супер-пупер Элис Купер – Это история Винсента Фурнье (Vincent Furnier), сына священника, который вызывал ужас в душах родителей под именем Элиса Купера, самой странной и извращенной из всех рок-звезд. Фильм покажет взлет Элиса в качестве фронтмена группы фриков из Феникса в конце 60-х, его десятилетие суперзвездного декаданса 70-х и тримуфальный камбэк в роли крестного отца глэм-метала в 80-х — и как все это время Элис и Винсент бились за души друг друга. Этот фильм — первая в мире «док-опера», смесь архивных документальных съемок, анимации и рок-оперы, которая еще больше укрепит легенду об Элисе Купере.
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