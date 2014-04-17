Это история Винсента Фурнье (Vincent Furnier), сына священника, который вызывал ужас в душах родителей под именем Элиса Купера, самой странной и извращенной из всех рок-звезд. Фильм покажет взлет Элиса в качестве фронтмена группы фриков из Феникса в конце 60-х, его десятилетие суперзвездного декаданса 70-х и тримуфальный камбэк в роли крестного отца глэм-метала в 80-х — и как все это время Элис и Винсент бились за души друг друга. Этот фильм — первая в мире «док-опера», смесь архивных документальных съемок, анимации и рок-оперы, которая еще больше укрепит легенду об Элисе Купере.