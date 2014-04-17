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Постер фильма Супер-пупер Элис Купер
Постер фильма Супер-пупер Элис Купер
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Супер-пупер Элис Купер

Супер-пупер Элис Купер

Super Duper Alice Cooper 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это история Винсента Фурнье (Vincent Furnier), сына священника, который вызывал ужас в душах родителей под именем Элиса Купера, самой странной и извращенной из всех рок-звезд. Фильм покажет взлет Элиса в качестве фронтмена группы фриков из Феникса в конце 60-х, его десятилетие суперзвездного декаданса 70-х и тримуфальный камбэк в роли крестного отца глэм-метала в 80-х — и как все это время Элис и Винсент бились за души друг друга. Этот фильм — первая в мире «док-опера», смесь архивных документальных съемок, анимации и рок-оперы, которая еще больше укрепит легенду об Элисе Купере.
Супер-пупер Элис Купер - трейлер
Супер-пупер Элис Купер  трейлер
Страна Канада
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 24 апреля 2014
Премьера в мире 17 апреля 2014
Дата выхода
22 апреля 2014 Великобритания
17 апреля 2014 Канада 18A
17 апреля 2014 США
1 сентября 2016 Чехия
Производство Banger Films
Другие названия
Super Duper Alice Cooper, Alice Cooper, monstrueusement rock!, Super Rocker Alice Cooper, Супер-пупер Элис Купер, 超絶！衝撃！アリス・クーパーの世界
Режиссер
Сэм Данн
Скот МакФадьен
В ролях
Элис Купер
Элис Купер
Шерил Купер
Дэннис Данауэй
Роберт Эзрин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
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Супер-пупер Элис Купер - трейлер
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