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Постер сериала Обман
Постер сериала Обман
Постер сериала Обман
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Обман

Обман (2016 - 2019)

Bedrag 18+
Год выпуска 2016
Страна Дания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал DR1
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

Недалеко от одной из крупнейших ветроэлектростанций Дании найден труп мужчины. Дело об убийстве поручают полицейскому Мадсу Юстесену. Этот человек известен своим загадочным темным прошлым, о котором тот старается не рассказывать коллегам. Детектив сразу же отрицает факт того, что данная смерть является несчастным случаем, считая, что мужчину нарочно убили и подстроили все, будто бы его смерть наступила внезапно. Главный герой стремится выяснить детали этого дела. Ему приходится углубиться в детали жизни погибшего. Вскоре под подозрение падает директор успешной компании «Энергрин».

В ролях
В ролях
Томас Бо Ларсен
Томас Бо Ларсен
Соня Рихтер
Соня Рихтер
Николай Ли Каас
Николай Ли Каас
Эсбен Смед Енсен
Натали Мандуно
Клаэс Юнгмарк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Обман - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
Обман - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Обман - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 10 эпизодов
 
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