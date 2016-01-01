Недалеко от одной из крупнейших ветроэлектростанций Дании найден труп мужчины. Дело об убийстве поручают полицейскому Мадсу Юстесену. Этот человек известен своим загадочным темным прошлым, о котором тот старается не рассказывать коллегам. Детектив сразу же отрицает факт того, что данная смерть является несчастным случаем, считая, что мужчину нарочно убили и подстроили все, будто бы его смерть наступила внезапно. Главный герой стремится выяснить детали этого дела. Ему приходится углубиться в детали жизни погибшего. Вскоре под подозрение падает директор успешной компании «Энергрин».