«Зловещие истории по сказкам братьев Гримм» — мультипликационное шоу, к созданию которого причастна американская студия Netflix. События фокусируются на главных героях всеми любимых сказок, написанных легендарными братьями. Брат и сестра по имени Гензель и Гретель решают сбежать из дома, чтобы впервые в жизни пожить самостоятельной жизнью, найти себе идеальных родителей и почувствовать вкус приключений. Увы, почти сразу они попадают в плен к кровожадному пекарю, который больше всего на свете любит детей и не в том смысле, в котором хотелось бы.