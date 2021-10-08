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Киноафиша Сериалы Зловещие истории по сказкам братьев Гримм
Зловещие истории по сказкам братьев Гримм (2021 - …) A Tale Dark & Grimm 6+
Год выпуска 2021
Страна США/Канада
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Зловещие истории по сказкам братьев Гримм» — мультипликационное шоу, к созданию которого причастна американская студия Netflix. События фокусируются на главных героях всеми любимых сказок, написанных легендарными братьями. Брат и сестра по имени Гензель и Гретель решают сбежать из дома, чтобы впервые в жизни пожить самостоятельной жизнью, найти себе идеальных родителей и почувствовать вкус приключений. Увы, почти сразу они попадают в плен к кровожадному пекарю, который больше всего на свете любит детей и не в том смысле, в котором хотелось бы.

Зловещие истории по сказкам братьев Гримм - трейлер первого сезона
Зловещие истории по сказкам братьев Гримм
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мисси Пайл
Мисси Пайл
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс
Скотт Эдсит
Скотт Эдсит
Рон Фанчес
Рон Фанчес
Рейни Родригес
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Зловещие истории по сказкам братьев Гримм»
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
7 октября 2022
Episode 2
Сезон 2 Серия 2
7 октября 2022
Episode 3
Сезон 2 Серия 3
7 октября 2022
Episode 4
Сезон 2 Серия 4
7 октября 2022
Episode 5
Сезон 2 Серия 5
7 октября 2022
Episode 6
Сезон 2 Серия 6
7 октября 2022
Episode 7
Сезон 2 Серия 7
7 октября 2022
Episode 8
Сезон 2 Серия 8
7 октября 2022
Episode 9
Сезон 2 Серия 9
7 октября 2022
Episode 10
Сезон 2 Серия 10
7 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Зловещие истории по сказкам братьев Гримм - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 2
2022, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Зловещие истории по сказкам братьев Гримм
Кадры из сериала
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