Ким Ки Дук
Награды
Награды и номинации Ким Ки Дука
Kim Ki Duk
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ким Ки Дука
Каннский кинофестиваль 2011
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Best Film (Venice Days)
Победитель
Venice Days Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Golden Lion
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Golden Mouse
Победитель
Nazareno Taddei Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2004
Лучший режиссер
Победитель
Competition
Победитель
SIGNIS Award - Honorable Mention
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
Netpac Award - Special Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2001
Golden Lion
Номинант
ММКФ 2019
За выдающийся вклад в мировой кинематограф
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2005
Приз зрительских симпатий
Победитель
Берлинале 2004
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2004
Приз жюри конкурса "Почтальоны"
Победитель
Премия эстонских кинокритиков
Победитель
Приз зрительских симпатий
Победитель
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Гран При
Номинант
ММКФ 2020
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2002
Золотой берлинский медведь
Номинант
ММКФ 2001
Золотой Святой Георгий
Номинант
