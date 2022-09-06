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Звонок с небес
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Звонок с небес, 2022

2022 / Эстония / Киргизия / Латвия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2022
Премьера в мире 6 сентября 2022
Режиссер
Ким Ки Дук
Ким Ки Дук
В ролях
Жанель Сергазина
Абилай Маратов
Сейдулла Молдаханов
Сейдулла Молдаханов
Айгерим Акканат
Артыкпай Суюндуков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Звонок с небес 1 постер
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