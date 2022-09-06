Звонок с небес, 2022

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о выходе в прокат 5.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7 Продолжительность 1 час 21 минута Год выпуска 2022 Премьера в мире 6 сентября 2022 Режиссер Ким Ки Дук В ролях Жанель Сергазина Абилай Маратов Сейдулла Молдаханов Айгерим Акканат Артыкпай Суюндуков Все актеры и съемочная группа 1 постер

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