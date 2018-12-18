«Человек, место, время и снова человек»: Рецензия Киноафиши

Парящий ковчег

Военный корабль, банда преступников, известный политик, влюбленная пара, одинокий старик и снова военный корабль. Не имеет значения, почему все эти люди оказались именно в этом месте в это самое время. Важно лишь то, что утром корабль, на борту которого собрались самые разношерстные пассажиры, вдруг воспарил под облаками, а значит, обратного пути с него уже нет. И с этого момента начинается настоящий хаос — кровопролитная война всех против всех в битве, наблюдать за которой особо впечатлительным и эмоциональным зрителям не рекомендуется.

Кадр из фильма «Человек, место, время и снова человек»

Новый фильм одного из главных гуру современного корейского кинематографа Ким Ки Дука — «Человек, место, время и снова человек» — был представлен на Берлинском кинофестивале. Его приезд был сопряжен с очередным скандалом в лучших традициях движения #MeToo после того, как одна из корейский актрис анонимно обвинила постановщика в харассменте и физическом насилии во время съемок картины «Мебиус». В итоге новую ленту из программы киносмотра не исключили, однако на родине на Ким Ки Дука все-таки наложили штрафные санкции.

Кадр из фильма «Человек, место, время и снова человек»

Название картины отсылает к наиболее известной ленте корейского постановщика — «Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Помимо очевидной параллели в названии, у этих фильмов есть еще одна общая особенность, проекцией которой эти названия и служат. Ким Ки Дук вновь обращается в своей работе к идее цикличности. Если в ленте 2003 года смена времен года символизировала постоянное повторение человеческих судеб, то картина 2018 года, можно сказать, продолжает эту идею, переходя на более глобальный уровень. В «Человек, место, время и снова человек» заложена идея о смене цивилизации и перерождении целого мира. И вместо умиротворенной истории одного человека, здесь балом правит разрушительная, необузданная толпа. По крайне мере, до определенных пор.

Кадр из фильма «Человек, место, время и снова человек»

Новой ленте Ким Ки Дука не избежать сравнений с «мамой!» Дарена Арронофски. Оба режиссера обращаются к библейским сюжетам и наполняют пространство довольно неприкрытыми аллегориями, причем, оба делают это при помощи ужасающей жестокости и разрушительного хаоса. Правда, у Арронофски в фильме куда более выверенный темп, нарастающий по мере повествования, в отличие от Ким Ки Дука, у которого он местами замедляется, из-за чего и эмоции, вызываемые фильмом могут быть неровными. Тем не менее очевидно, что для обоих это ответная реакция на насилие, боль и деструктивную природу этого мира. Хоть они и не способны излечить эти раны искусством, но с его помощью, возможно, пытаются исцелить их внутри самих себя, а вместе с тем и у зрителя.

Кадр из фильма «Человек, место, время и снова человек»

Помимо обращения к религиозной теме, в картине Ким Ки Дука также можно обнаружить отсылки к развитию государственного строя и образованию самого государства. Горстка разных людей собирается на одной территории. Власть захвачена самым влиятельным на корабле — вождем (политиком). Удерживать ее помогают воины, они же бандиты, которые не упустят возможности пустить в ход силу и оружие. Имея это самое оружие, они держат в страхе всех остальных и могут манипулировать их сознанием. Но любое классовое неравенство в итоге ведет к бунту и революции — народ поднимает восстание, жертвой которого сам и становится. И есть еще старик, который лишь наблюдает за происходящим и благодаря этому находится в безопасности. Его можно принять за представителя духовенства — одного из мудрецов, которые думают о будущем и действуют расчетливо, пока вокруг проливается кровь.

Каннибализм, сексуальное насилие, инцест, жестокие убийства — все эти лишь небольшая часть тех зверств, что разворачиваются на экране. Хотелось бы сказать, что за страданиями вас настигнет катарсис, но помните об излюбленной автором идее цикличности — рано или поздно на месте того, что разрушено, вырастает что-то новое, но лишь для того, чтобы затем вновь превратится в ничто и… снова вырасти во что-то новое.

В российском прокате с 20 декабря 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Человек, место, время и снова человек»