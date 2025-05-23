Легендарный спектакль «День радио» от «Квартета И»

Спектакль «День радио» по праву можно назвать легендарным. В 2021 году он отметил свое 20-летие, продолжая радовать зрителей на сцене. Главные роли исполняет знаменитый состав актеров: Михаил Полицеймако, Нонна Гришаева, Анна Касаткина и, конечно, «Квартет И» в полном составе.

Неизменные аншлаги

Зрители продолжают заполнять зал до отказа, что подтверждает высокую популярность спектакля. Неудивительно, что «День радио» стал настоящим культурным феноменом, привлекая как давних поклонников, так и новых зрителей.

Современные нотки в классике

Артисты не боятся экспериментировать и часто вносят актуальные шутки в диалоги. Это позволяет спектаклю оставаться на пике интереса и быть актуальным даже спустя два десятилетия. Даже текст знаменитой песни «Снежинка» обогащается остроумными вставками, что делает его знакомым, но в то же время свежим для зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который объединяет в себе юмор, талант актеров и современный взгляд на классическую комедию.