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День радио
Билеты от 2500₽
Киноафиша День радио

Спектакль День радио

Самый смешной капустник последних сезонов 18+
Продолжительность 3 часа, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Легендарный спектакль «День радио» от «Квартета И»

Спектакль «День радио» по праву можно назвать легендарным. В 2021 году он отметил свое 20-летие, продолжая радовать зрителей на сцене. Главные роли исполняет знаменитый состав актеров: Михаил Полицеймако, Нонна Гришаева, Анна Касаткина и, конечно, «Квартет И» в полном составе.

Неизменные аншлаги

Зрители продолжают заполнять зал до отказа, что подтверждает высокую популярность спектакля. Неудивительно, что «День радио» стал настоящим культурным феноменом, привлекая как давних поклонников, так и новых зрителей.

Современные нотки в классике

Артисты не боятся экспериментировать и часто вносят актуальные шутки в диалоги. Это позволяет спектаклю оставаться на пике интереса и быть актуальным даже спустя два десятилетия. Даже текст знаменитой песни «Снежинка» обогащается остроумными вставками, что делает его знакомым, но в то же время свежим для зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который объединяет в себе юмор, талант актеров и современный взгляд на классическую комедию.

Режиссер
Сергей Петрейков
В ролях
Леонид Барац
Леонид Барац
Александр Демидов
Александр Демидов
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽
16 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽
21 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

День радио День радио День радио День радио

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23 мая 2025 09:35
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