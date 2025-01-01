Anastasiya Sapozhnikova

Menu
Date of Birth
6 June 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress

Filmography

Igra na vyzhivanie
Igra na vyzhivanie
Thriller, Adventure 2020, Russia
Lovushka vremeni
Lovushka vremeni
Detective 2020, Russia
Worm 5.3
Worm Cherv
Drama, Thriller 2006, Russia
Bumer 7.1
Bumer Bumer
Thriller, Drama 2003, Russia
Watch trailer
