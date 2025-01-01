Menu
Anastasiya Sapozhnikova
Anastasiya Sapozhnikova
Date of Birth
6 June 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress
Popular Films
7.1
Bumer
(2003)
5.3
Worm
(2006)
0.0
Igra na vyzhivanie
(2020)
Filmography
Genre
All
Adventure
Detective
Drama
Thriller
Year
All
2020
2006
2003
All
4
Films
2
TV Shows
2
Actress
4
Igra na vyzhivanie
Thriller, Adventure
2020, Russia
Lovushka vremeni
Detective
2020, Russia
5.3
Worm
Cherv
Drama, Thriller
2006, Russia
7.1
Bumer
Bumer
Thriller, Drama
2003, Russia
Watch trailer
