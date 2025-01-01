Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Лепила

Лепила (2025 - …)

Lepila 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

Сергей Рашидов — успешный молодой хирург. У него налаженная счастливая жизнь. Но всё резко меняется, когда в его квартиру врывается спецназ и задерживает по обвинению в наркоторговле. Его жена Марина обращается за помощью к полковнику Азизу, не подозревая, что он причастен к криминальному бизнесу. В камере Рашидов знакомится с террористом Ахатом и становится невольным участником его побега из-под стражи, однако вернуться домой он не может. Единственный выход — бежать в другую страну и жить под чужими документами. Так врач Сергей Рашидов из Душанбе становится простым московским дворником Джурой.

В ролях
В ролях
Никита Панфилов
Никита Панфилов
Иван Моховиков
Руслан Ягудин
Руслан Ягудин
Роман Грибков
Роман Грибков
Алексей Тахаров
Станислав Беляев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше