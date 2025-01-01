Сергей Рашидов — успешный молодой хирург. У него налаженная счастливая жизнь. Но всё резко меняется, когда в его квартиру врывается спецназ и задерживает по обвинению в наркоторговле. Его жена Марина обращается за помощью к полковнику Азизу, не подозревая, что он причастен к криминальному бизнесу. В камере Рашидов знакомится с террористом Ахатом и становится невольным участником его побега из-под стражи, однако вернуться домой он не может. Единственный выход — бежать в другую страну и жить под чужими документами. Так врач Сергей Рашидов из Душанбе становится простым московским дворником Джурой.