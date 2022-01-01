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Киноафиша Сериалы Детектив Финник

Детектив Финник (2022 - …)

Детектив Финник
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 7 минут
Телеканал СТС
О чем сериал

Российский анимационный сериал «Детектив Финник» рассказывает о приключениях обаятельного домового, который решает заняться расследованием сверхъестественных преступлений. В тихом идиллическом городке Берг жизнь идет своим чередом: то по рельсам пронесется загадочный трамвай-призрак, то во всех домах внезапно остановятся часы, а то собаки буквально сойдут с ума и стаями выбегут на улицы. В общем, без опытного детектива тут никак не обойтись. И лучше, чтобы он был не человеком, а сказочным героем.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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