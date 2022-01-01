Российский анимационный сериал «Детектив Финник» рассказывает о приключениях обаятельного домового, который решает заняться расследованием сверхъестественных преступлений. В тихом идиллическом городке Берг жизнь идет своим чередом: то по рельсам пронесется загадочный трамвай-призрак, то во всех домах внезапно остановятся часы, а то собаки буквально сойдут с ума и стаями выбегут на улицы. В общем, без опытного детектива тут никак не обойтись. И лучше, чтобы он был не человеком, а сказочным героем.