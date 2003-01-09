«Экстремалы»: Рецензия Киноафиши

«Реклама двигатель прогресса», сегодня с этим ни кто уже не спорит, но оказывается, реклама может давать толчок и развитию молодежного приключенческого фильма.

США наши дни, команда экстремалов клипмейкеров снимает рекламный ролик новой цифровой кинокамеры для одной из азиатских корпораций. Гонки на велосипедах по горам, затяжные прыжки с парашютом, преодоление горных рек и водопадов на байдарках, и все это с рекламируемой камерой в руках, это видео ряд которые наши герои уже реализовали. Остается последняя часть – лыжница, несущаяся перед снежной лавиной.

Как всегда, в таких командах есть злой и жадный командир, и творческий лидер, душа коллектива. В данном фильме это продюсер и режиссер. Желание продюсера еще больше впечатлить заказчика, отправляет всю съемочную команду в горы Швейцарии для натуральных съемок, вместо компьютерной анимации.

Завязка банальна, но колоритные персонажи команды, от оператора до «актеров», хорошая музыка и сумасшедшие трюки настраивают зрителя на особое восприятие картины. Потрясающе смотрится катание на скейтборде по крышам вагонов электричек в Нью-Йорке, скольжение на сноуборде за поездом, как за катером в море и многие другие трюки, которые проделывают наши герои по ходу фильма. Во всем этом подкупает то, что они делают это с удовольствием, они кайфуют от этого они так живут.

Что бы нашим героям работа не казалась легкой, авторы, волей злого продюсера ввели в их команду олимпийскую чемпионку по скоростному спуску, своеобразную отличницу среди дворовой шпаны. Кроме того, сюжет получил в нагрузку знаменитого сербского террориста скрывающегося в горах и его сына параноика с боевиками.

Параллельно с основной сюжетной линией, подстегиваемой террористами развивается две линии любовных. На фоне чудных альпийских пейзажей и автоматных очередей наши герои влюбляются и выражают свои симпатии друг другу, но бешеная динамика фильма не позволяет затянуть сантименты, за что отдельное спасибо режиссеру.

Что запомнилось?

потрясающие трюки и хорошие съемки;

горячий бассейн посреди заснеженного двора недостроенной гостиницы;

нетрезвая икающая олимпийская чемпионка;

скупой профессиональный юмор;

и конечно же лавина, мощная и неотвратимая;

Я бы поставил картине твердые 8 баллов, потраченного времени совершенно не жалко, впечатление самое положительное, жалко, что зима заканчивается, и я не успею освоить сноуборд в этом сезоне :)