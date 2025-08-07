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Киноафиша Фильмы Stans

Stans

Stans
Напомним о выходе в прокат
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Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 августа 2025
Дата выхода
7 августа 2025 Болгария
7 августа 2025 Латвия 16+
7 августа 2025 Литва N13
7 августа 2025 Польша
7 августа 2025 Румыния
7 августа 2025 Сербия o.A.
7 августа 2025 Хорватия o.A.
7 августа 2025 Чехия
Производство Chrome Bumper Films, DiGa Studios, Hill District Media
Другие названия
Stans
Режиссер
Стивен Лекарт
В ролях
Эминем
Все актеры и съемочная группа

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