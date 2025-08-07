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Stans
Stans
Stans
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документальный
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Страна
США
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
7 августа 2025
Дата выхода
7 августа 2025
Болгария
7 августа 2025
Латвия
16+
7 августа 2025
Литва
N13
7 августа 2025
Польша
7 августа 2025
Румыния
7 августа 2025
Сербия
o.A.
7 августа 2025
Хорватия
o.A.
7 августа 2025
Чехия
Производство
Chrome Bumper Films, DiGa Studios, Hill District Media
Другие названия
Stans
Режиссер
Стивен Лекарт
В ролях
Эминем
Все актеры и съемочная группа
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