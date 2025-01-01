Menu
Anastasia von Kalmanovich
Anastasia von Kalmanovich Anastasia von Kalmanovich
Kinoafisha Persons Anastasia von Kalmanovich

Anastasia von Kalmanovich

Anastasia von Kalmanovich

Date of Birth
11 July 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Cancer

Popular Films

In Motion 7.1
In Motion (2002)
Cempionai 5.1
Cempionai (2017)
Koroleva lda 5.1
Koroleva lda (2008)

Filmography

Genre
Year
All 5 Films 4 TV Shows 1 Actress 5
Cempionai 5.1
Cempionai Cempionai
Comedy 2017, Russia / Latvia
Watch trailer
Lovushka 4.3
Lovushka Lovushka
Detective 2009, Russia
Ranetki
Ranetki
Drama, Comedy, Music 2008, Russia
Koroleva lda 5.1
Koroleva lda Koroleva lda
Romantic 2008, Russia
In Motion 7.1
In Motion V dvizhenii
Romantic 2002, Russia
