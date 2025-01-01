Menu
Anastasia von Kalmanovich
Anastasia von Kalmanovich
Anastasia von Kalmanovich
Anastasia von Kalmanovich
Anastasia von Kalmanovich
Date of Birth
11 July 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
7.1
In Motion
(2002)
5.1
Cempionai
(2017)
5.1
Koroleva lda
(2008)
Filmography
Genre
All
Comedy
Detective
Drama
Music
Romantic
Year
All
2017
2009
2008
2002
All
5
Films
4
TV Shows
1
Actress
5
5.1
Cempionai
Cempionai
Comedy
2017, Russia / Latvia
Watch trailer
4.3
Lovushka
Lovushka
Detective
2009, Russia
Ranetki
Drama, Comedy, Music
2008, Russia
5.1
Koroleva lda
Koroleva lda
Romantic
2008, Russia
7.1
In Motion
V dvizhenii
Romantic
2002, Russia
