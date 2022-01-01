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Ловушка Ловушка
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Ловушка, 2009

2009 / Россия
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10 голосов
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О фильме

В квартире Александры Яновской раздается ночной телефонный звонок. Знакомый голос в трубке назначает место встречи на подземной парковке у станции метро «Киевская». Однако, оказавшись в нужном месте, Саша попадает под шквальный огонь сразу нескольких пистолетов. Девушка пытается скрыться от преследования, передвигаясь исключительно по тоннелям и подземным переходам. За семь дней до этого она находилась в Нью-Йорке, где работала в крупнейшем инвестиционном банке «Хамильтон Рид». Руководство компании отправило девушку в Москву для исследования перспектив рынка. Несмотря на давние неурядицы, из-за которых героиня когда-то покинула родину, она все же соглашается на командировку и становится в столице России главой отдела ценных бумаг. Она не подозревает, что перелет был инициирован в результате теневой сделки с участием активов компании «Хаммерт». Волею судеб Саша ныряет в водоворот шпионских интриг и опасных сделок.

4.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2009
Возраст 16+
Режиссер
Александр Щурихин
В ролях
Валерий Сторожик
Анастасия Калманович
Анастасия Калманович
Ольга Пашкова
Тутта Ларсен
Тутта Ларсен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ловушка 1 постер
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