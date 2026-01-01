Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Крэйг Стивенсон
Craig Stevenson
Киноафиша
Персоны
Крэйг Стивенсон
Крэйг Стивенсон
Craig Stevenson
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.6
Машинист
(2004)
7.1
Призраки Гойи
(2006)
6.2
Тьма
(2002)
Фильмография Крэйг Стивенсон
Каратист
Karateka
биография
2026, Бельгия / Испания
Операция «Английский квартал»
драма, военный
2024, Испания
7.1
Призраки Гойи
Goya's Ghosts
драма
2006, Испания
Рецензия
7.6
Машинист
The Machinist
мистика, драма, триллер
2004, Испания
6.3
Тьма
Darkness
мистика, ужасы
2002, США / Испания
Рецензия
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