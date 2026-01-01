Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Каратист
Каратист
, 2026
Karateka
Бельгия, Испания / биография
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Андреа Рос
Sandra Sánchez
Патрик Криаду
Jesús del Moral
Эрнесто Альтерио
Пабло Альварес
Jorge Cabrera
Пилар Кастро
Дэндэн
Антонио Дуран «Моррис»
Эдуардо Феррес
Аяко Фудзитани
Сэмюэл Лопез
Чани Мартин
Режиссер
Аритс Морено
Сценарист
Хавьер Гульон
,
David B. Gil
,
Pablo Tobías
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Бельгия / Испания
Год выпуска
2026
Премьера в мире
30 октября 2026
Дата выхода
30 октября 2026
Испания
Производство
Apaches Entertainment, Atresmedia Cine, Atresmedia
Другие названия
Karateka
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android
В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play
Пару капель – и в пакет: вот как чищу решетку для гриля и шампуры – многолетний нагар сходит пластом
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667