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Постер фильма Каратист
Киноафиша Фильмы Каратист

Каратист

, 2026
Karateka
Бельгия, Испания / биография
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Постер фильма Каратист
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В ролях

Андреа Рос
Sandra Sánchez
Патрик Криаду
Jesús del Moral
Эрнесто Альтерио
Эрнесто Альтерио
Пабло Альварес
Jorge Cabrera
Пилар Кастро
Дэндэн
Антонио Дуран «Моррис»
Эдуардо Феррес
Аяко Фудзитани
Сэмюэл Лопез
Чани Мартин
Чани Мартин
Режиссер Аритс Морено
Сценарист Хавьер Гульон, David B. Gil, Pablo Tobías
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Испания
Год выпуска 2026
Премьера в мире 30 октября 2026
Дата выхода
30 октября 2026 Испания
Производство Apaches Entertainment, Atresmedia Cine, Atresmedia
Другие названия
Karateka

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