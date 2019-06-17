Российский мистический сериал «Ведьма» – это история, которая разворачивается в маленьком поселке. Кузнец Рома спасает утопленницу и дает ей убежище в своем доме. Он просит о помощи знахарку Раису. Она уверена, что героический поступок Ромы накличет беду на весь поселок. Рая помогает девушке прийти в себя и запрещает Роме кому-либо о ней рассказывать. Но местный юноша замечает незнакомую красавицу и влюбляется в нее. Девушка не помнит ничего о своем прошлом. По селу расползаются слухи о том, что кузнец привел в дом ведьму.