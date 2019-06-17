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Киноафиша Сериалы Ведьма
Ведьма (2019 - 2019) Ведьма 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 12 часов 32 минуты
О чем сериал

Российский мистический сериал «Ведьма» – это история, которая разворачивается в маленьком поселке. Кузнец Рома спасает утопленницу и дает ей убежище в своем доме. Он просит о помощи знахарку Раису. Она уверена, что героический поступок Ромы накличет беду на весь поселок. Рая помогает девушке прийти в себя и запрещает Роме кому-либо о ней рассказывать. Но местный юноша замечает незнакомую красавицу и влюбляется в нее. Девушка не помнит ничего о своем прошлом. По селу расползаются слухи о том, что кузнец привел в дом ведьму.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Борис Смолкин
Борис Смолкин
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Елена Дробышева
Елена Дробышева
Митя Лабуш
Митя Лабуш
Елена Махова
Елена Махова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ведьма - Сезон 1 Сезон 1
2019, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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