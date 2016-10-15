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Киноафиша Сериалы Письмо надежды
Письмо надежды (2016 - 2016) Письмо надежды
Год выпуска 2016
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Україна
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

Сериал «Письмо Надежды» – это мелодрама о силе материнской любви. Молодая женщина Вера беременна от любимого мужчины. УЗИ показывает, что у пары появится двойня. Но незадолго до этого долгожданного события муж Веры погибает в аварии. После трагедии заботу о дочери и новорожденных внучках берет на себя мать Анна Ефимовна. Но она считает, что Вера не сможет одна вырастить двоих детей, поэтому пишет от ее имени отказ от одной из девочек. Самой Вере она говорит, что одна из малышек  родилась слабой и умерла.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Константин Стрельников
Константин Стрельников
Владислав Писаренко
Анна Кошмал
Анна Кошмал
Андрей Исаенко
Андрей Исаенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Письмо надежды - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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