Сериал «Письмо Надежды» – это мелодрама о силе материнской любви. Молодая женщина Вера беременна от любимого мужчины. УЗИ показывает, что у пары появится двойня. Но незадолго до этого долгожданного события муж Веры погибает в аварии. После трагедии заботу о дочери и новорожденных внучках берет на себя мать Анна Ефимовна. Но она считает, что Вера не сможет одна вырастить двоих детей, поэтому пишет от ее имени отказ от одной из девочек. Самой Вере она говорит, что одна из малышек родилась слабой и умерла.