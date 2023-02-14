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Киноафиша Сериалы Иду за тобой

Иду за тобой (2023 - …)

Иду за тобой
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается следователь Елена Савина, которая убеждена: найденная на месте происшествия Анна Власова на самом деле никого не убивала. При этом молодая женщина настойчиво признается в совершении тяжкого преступления. Савина считает, что Анна пытается выгородить настоящего убийцу. Вопреки всему, перебрав огромное количество подозреваемых, Лена выходит на след злоумышленника. Теперь ей предстоит принять непростое решение – отправить под суд невиновную Анну или выдать настоящего убийцу.

В ролях
В ролях
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Григорий Багров
Григорий Багров
Софья Хилькова
Софья Хилькова
Ирина Чериченко
Ирина Чериченко
Алексей Фаддеев
Алексей Фаддеев
Сергей Тезов
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Иду за тобой »
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Иду за тобой - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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