В центре событий оказывается следователь Елена Савина, которая убеждена: найденная на месте происшествия Анна Власова на самом деле никого не убивала. При этом молодая женщина настойчиво признается в совершении тяжкого преступления. Савина считает, что Анна пытается выгородить настоящего убийцу. Вопреки всему, перебрав огромное количество подозреваемых, Лена выходит на след злоумышленника. Теперь ей предстоит принять непростое решение – отправить под суд невиновную Анну или выдать настоящего убийцу.