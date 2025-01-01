Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Папа, мама, я и Офелия
Билеты от 1500₽
Киноафиша Папа, мама, я и Офелия

Спектакль Папа, мама, я и Офелия

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Папа, мама, я и Офелия»: комедия в ресторане

Спектакль «Папа, мама, я и Офелия» пройдет в формате «Комедии на ужин». Действие разворачивается за столиками, на сцене и у бара, создавая атмосферу интерактивности и близости между актерами и зрителями.

Сюжет

Представьте, что вы узнаете, что ваша жена ушла от вас. Какова будет ваша реакция? Скорее всего, в голову придут самые мрачные мысли. Но что, если ее новый избранник опозорит вас на всю страну? И вот, на пике всего этого, он еще и купит телевизор! Именно это событие становится поворотным для главного героя спектакля — Мити Фабержевича. Он не в силах стерпеть подобное унижение и решает действовать.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные темы — семью, утрату близких и неожиданные обстоятельства, которые могут привести к воссоединению. Каждый персонаж — это отражение человеческих слабостей и стремлений, что делает историю особенно близкой и понятной зрителям.

Интересные факты

«Папа, мама, я и Офелия» — это не только комедия, но и глубокая драма, в которой переплетаются смех и слезы. Спектакль призван напомнить о ценности семейных уз и о том, как важно ценить то, что у нас есть.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю, наполненную юмором и жизненными ситуациями, которые могут произойти с каждым из нас. Спектакль обещает оставить зрителей с чувством надежды и размышлений о важности семьи.

Режиссер
Александр Назаров
Александр Назаров
В ролях
Александр Назаров
Александр Назаров
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Наталья Рыжих
Константин Мацан
софт-рок-группа «МацанКО»

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 1500 ₽
12 октября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 1500 ₽
11 декабря
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Папа, мама, я и Офелия Папа, мама, я и Офелия Папа, мама, я и Офелия Папа, мама, я и Офелия Папа, мама, я и Офелия

В ближайшие дни

Ученая семейка и 3D принтер
6+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и 3D принтер
5 апреля в 12:15 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Мечтатель, или Почему я?
12+
Моноспектакль
Мечтатель, или Почему я?
23 сентября в 19:00 Практика
от 1500 ₽
Робинзон
6+
Детский Кукольный
Робинзон
21 сентября в 12:30 Театр кукол им. Образцова
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше