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Опасные игры
Билеты от 1500₽
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Спектакль Опасные игры

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Премьера комедийного спектакля с великолепным актерским составом

Образцовая семейная пара Клер и Брюно уже 12 лет живут в мире и гармонии, вызывая зависть и восхищение у своих друзей и родственников. Но в один из дней в их загородном доме собирается компания близких, и Клер с Брюно решают «поиграть» с ними, заявив, что разводятся.

Непредсказуемые последствия

Шутка, начатая с легкостью, оборачивается нечто большим. Игра с чувствами приводит к невообразимым последствиям, которые полностью меняют жизнь героев. Спектакль затрагивает важные темы преданности и любви, поднимая вопросы о том, как легко можно разрушить то, что казалось незыблемым.

Творческая команда

Режиссёр Олег Тополянский, известный своими работами в МХТ им. Чехова, создал эту интригующую трагикомедию по пьесе французских драматургов Жана Делля и Жерарда Сиблерайса. Великолепный актерский состав добавляет глубины и яркости каждому персонажу, делая спектакль незабываемым.

Интересные факты

Спектакль "Игра на развод" поднимает вопросы о любви и доверии, исследуя, как шутка может привести к серьезным последствиям. Пьеса, на которую опирается спектакль, была тепло принята во Франции и уже завоевала множество театральных наград.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о любви и преданности на сцене. Спектакль обещает быть интересным и эмоциональным, способным оставить зрителей с важными размышлениями о жизни и отношениях.

Режиссер
Олег Тополянский
В ролях
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Илья Носков
Илья Носков
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Максим Важов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽

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