Спектакль Опасные игры

Премьера комедийного спектакля с великолепным актерским составом

Образцовая семейная пара Клер и Брюно уже 12 лет живут в мире и гармонии, вызывая зависть и восхищение у своих друзей и родственников. Но в один из дней в их загородном доме собирается компания близких, и Клер с Брюно решают «поиграть» с ними, заявив, что разводятся.

Непредсказуемые последствия

Шутка, начатая с легкостью, оборачивается нечто большим. Игра с чувствами приводит к невообразимым последствиям, которые полностью меняют жизнь героев. Спектакль затрагивает важные темы преданности и любви, поднимая вопросы о том, как легко можно разрушить то, что казалось незыблемым.

Творческая команда

Режиссёр Олег Тополянский, известный своими работами в МХТ им. Чехова, создал эту интригующую трагикомедию по пьесе французских драматургов Жана Делля и Жерарда Сиблерайса. Великолепный актерский состав добавляет глубины и яркости каждому персонажу, делая спектакль незабываемым.

Интересные факты

Спектакль "Игра на развод" поднимает вопросы о любви и доверии, исследуя, как шутка может привести к серьезным последствиям. Пьеса, на которую опирается спектакль, была тепло принята во Франции и уже завоевала множество театральных наград.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о любви и преданности на сцене. Спектакль обещает быть интересным и эмоциональным, способным оставить зрителей с важными размышлениями о жизни и отношениях.