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Отель Филадельфия
Киноафиша Отель Филадельфия

Спектакль Отель Филадельфия

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Захватывающая романтическая комедия в Казани

«Отель Филадельфия» — захватывающая романтическая комедия, в которой изысканный юмор переплетается с неожиданными поворотами сюжета, искренностью и женской мудростью. В центре истории — обаятельный женатый бизнесмен, который встречается со своей любовницей в «отеле Филадельфия». Его легенда об отсутствии на работе и дома кажется безупречной, но судьба решает вмешаться.

Неожиданные повороты сюжета

Во время одной из таких встреч все герои оказываются в одном месте и в одно время. Это приводит к череде неожиданных подмен и виртуозных обманов, которые, в конечном итоге, ведут к настоящей любви. События спектакля наполнены смешными и трогательными моментами, которые держат зрителей в напряжении до самого финала.

Талантливый актерский состав

Спектакль воплощен в жизнь благодаря выдающимся актерам: Екатерине Волковой, Глафире Тархановой, Ивану Стебунову и Максиму Щёголеву. Их непревзойденная актерская игра завораживает и захватывает внимание зрителей, создавая уникальную атмосферу на сцене.

Интересные факты

Комедия «Отель Филадельфия» стала настоящим хитом благодаря своему оригинальному сценарию и ярким персонажам. Этот спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о любви, доверии и человеческих отношениях.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события. Приходите на «Отель Филадельфия» и окунитесь в мир романтики и юмора!

В ролях
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 17 сентября
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
19:00 от 1500 ₽
Казань, 29 декабря
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 1200 ₽

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