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Киноафиша Сериалы Все как у людей 2
Все как у людей 2 (2022 - …) Все как у людей 2
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
О чем сериал

Сотрудница Следственного комитета Кира Ардова и ее коллега Олег Вебер приступают к новым расследованиям. В лесу обнаружена девушка, которая потеряла память и нуждается в помощи. Помимо этого, героям нужно распутать целую серию преступлений: убийства во время съемок телепроекта, покушение на лидера поисковой команды, убийство археолога во время экспедиции, подделка художественных произведений. В личной жизни у Киры и Олега тоже немало трудностей. После предательства непросто заново научиться доверять.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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