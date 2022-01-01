Сотрудница Следственного комитета Кира Ардова и ее коллега Олег Вебер приступают к новым расследованиям. В лесу обнаружена девушка, которая потеряла память и нуждается в помощи. Помимо этого, героям нужно распутать целую серию преступлений: убийства во время съемок телепроекта, покушение на лидера поисковой команды, убийство археолога во время экспедиции, подделка художественных произведений. В личной жизни у Киры и Олега тоже немало трудностей. После предательства непросто заново научиться доверять.