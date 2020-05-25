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Постер к сериалу Журавль в небе
Постер к сериалу Журавль в небе
Постер к сериалу Журавль в небе
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Киноафиша Сериалы Журавль в небе
Журавль в небе (2020 - 2020) Журавль в небе 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Ася Солнцева — летчица, чья нелегкая судьба  тесно переплетается с созданием первого советского сверхзвукового пассажирского самолета с кодовым названием «Журавль». История начинается в 1961 году, когда Ася знакомится со своей первой любовью, пилотом Юрием Громовым, и разворачивается на протяжении 22 лет — все это время отношения Аси с Юрием и школьным другом Яшей Спасским, руководителем проекта по разработке того самого «Журавля», переживают множество взлетов и падений. Героиня и ее чувства постоянно меняются, но одно остается неизменным — любовь к авиации.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Филипп Горенштейн
Филипп Горенштейн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Журавль в небе - Сезон 1 Сезон 1
2020, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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