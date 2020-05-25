Ася Солнцева — летчица, чья нелегкая судьба тесно переплетается с созданием первого советского сверхзвукового пассажирского самолета с кодовым названием «Журавль». История начинается в 1961 году, когда Ася знакомится со своей первой любовью, пилотом Юрием Громовым, и разворачивается на протяжении 22 лет — все это время отношения Аси с Юрием и школьным другом Яшей Спасским, руководителем проекта по разработке того самого «Журавля», переживают множество взлетов и падений. Героиня и ее чувства постоянно меняются, но одно остается неизменным — любовь к авиации.