Виталий Мельников
Награды
Награды и номинации Виталий Мельников
Vitaly Melnikov
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Виталий Мельников
ММКФ 2000
Приз зрительских симпатий
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Окно в Европу 1997
Лучший фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2003
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1992
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1991
Полнометражный фильм
Номинант
