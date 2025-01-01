Меню
Награды и номинации Виталий Мельников

ММКФ 2000 ММКФ 2000
Приз зрительских симпатий
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Окно в Европу 1997 Окно в Европу 1997
Лучший фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2003 Кинофестиваль Кинотавр 2003
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1992 Кинофестиваль Кинотавр 1992
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1991 Кинофестиваль Кинотавр 1991
Полнометражный фильм
Номинант
