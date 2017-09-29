«Сделано в Америке»: Рецензия Киноафиши

Между мафией и ЦРУ

Барри Сил (Том Круз) прирожденный пилот, небо – его второй дом. И он не прочь «пошалить» в воздушном пространстве – сымитировать, например, что самолет попал в зону турбулентности, чтобы взбодрить задремавшего коллегу и сонных пассажиров. Еще он занимается незаконной перевозкой ряда товаров, и именно этот его грешок может стать удобным орудием для манипулирования чудо-летчиком. По крайней мере, так полагал «Шейфер», (Донал Глисон) агент ЦРУ, решивший завербовать Сила. Правда, сам Барри явно начинает работать на ЦРУ не из-за того, что чего-то испугался. Он авантюрист, и сотрудничество с секретным агентом – столь желанный драйв в его жизни. Сначала Сил делал с неба фотографии лагерей повстанцев в Латинской Америке, потом стал и документы перевозить по заданию начальства. Вскоре лихого пилота заприметила мафия, и Барри на протяжении нескольких лет совмещал работу на ЦРУ с поставками кокаина в Соединенные Штаты и прилично разбогател – деньги в доме Сила уже было некуда прятать, в банках небольшого городка, где он жил вместе с семьей, создавались специальные отсеки для его «сбережений».

Кадр из фильма «Сделано в Америке»

Как бы фантастически ни звучала история Барри Сила, тем не менее фильм Дага Лаймана основан на реальных событиях. Это не значит, что «Сделано в Америке» можно рассматривать как дотошное пособие по современной истории США, все-таки Лайман снял криминальную комедию, а не документальный фильм. Но его работа заслуживает внимания уже хотя бы потому, что «шпионы» и политические решения в фильме не показаны, приправленными изрядным пафосом морализма или плоского патриотизма в виде крикливых лозунгов. Из того, что законы и договоренности иногда нарушаются с подачи секретных агентов, «Сделано в Америке» не делает слезливую мелодраму о нелегком выборе между совестью и приказом, а произошедшее подается с точки зрения Сила. Даг Лайман показывает быт спецслужб, прохаживается по офису ЦРУ и лагерю по военной подготовке повстанцев и никого из персонажей своего фильма не изображает доблестным героем и высокоморальным гражданином, в первую очередь думающем о благе другого, а не о собственной выгоде.

Кадр из фильма «Сделано в Америке»

Барри Сил в исполнении Тома Круза далеко не тот герой, который способен вызвать сочувствие и заставить искать оправдание его поступкам. Барри в «Сделано в Америке» над своим крайне прискорбным положением до поры до времени, кажется, и не задумывается, явно считая себя умнее других. У Дага Лаймана Сил хоть и оказывается загнанным в угол, но об этом не догадывается и продолжает зарабатывать деньги на чужих жизнях. Так же и завербовавший его «Шейфер» не о чести страны думает, а просто выполняет свою работу и недолюбливает соседа по офису. Но омерзения персонажи фильма не вызывают. В этом аспекте «Сделано в Америке» похоже на облегченный вариант «Волка с Уолт-стрит» Мартина Скорсезе и, быть может, на «Кровью и потом: Анаболики» Майкла Бэя тоже в версии лайт. Эти фильмы не лишены драйва, но обаяние их главных героев, не требует сопереживания или хотя бы толики сочувствия. Американская мечта в таком кино поблескивает, как гирлянда на деревьях перед зимними праздниками, и рассыпается на глазах, бесстыже демонстрируя не знающую предела алчность.

Кадр из фильма «Сделано в Америке»

Даг Лайман фиксируется на игре и авантюрах Барри Сила, лишь пунктирно обозначая его отношения с женой (Сара Райт) и детьми, не давая обреченности и отчаянью надолго появится на экране. Том Круз в фильме по большей части находится за штурвалом, перелетая из одного пункта в другой. Это состояние полета и легкости, приближающейся к невесомости, передается в настроении «Сделано в Америке», фильма, рискнувшего показать «политическую кухню».

Елена Громова

В российском прокате с 12 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сделано в Америке»