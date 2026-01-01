Меню
Рэйчел Броснахэн
Награды
Награды и номинации Рэйчел Броснахэн
Rachel Brosnahan
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
