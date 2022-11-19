В центре событий оказывается семья Слезкиных. Все члены этого семейства много лет водили маршрутки. Они привыкли жить скромно, считая дни до следующей получки. Все меняется, когда им по счастливому стечению обстоятельств достается квартира в элитном районе. Рядом с ними живет состоятельная семья Котловых — Сергей, его супруга Катя и теща Тамара Павловна. Они не хотят общаться с соседями из рабочего класса. Неприязнь перерастает в ожесточенный конфликт, когда Рита Слезкина и Арсений Котлов влюбляются друг в друга.