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Киноафиша Сериалы Под одной крышей

Под одной крышей (2022 - …)

Под одной крышей 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается семья Слезкиных. Все члены этого семейства много лет водили маршрутки. Они привыкли жить скромно, считая дни до следующей получки. Все меняется, когда им по счастливому стечению обстоятельств достается квартира в элитном районе. Рядом с ними живет состоятельная семья Котловых — Сергей, его супруга Катя и теща Тамара Павловна. Они не хотят общаться с соседями из рабочего класса. Неприязнь перерастает в ожесточенный конфликт, когда Рита Слезкина и Арсений Котлов влюбляются друг в друга.

В ролях
В ролях
Алексей Колган
Алексей Колган
Сергей Паршин
Сергей Паршин
Тамара Акулова
Тамара Акулова
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Иван Паршин
Иван Паршин
Александр Марушев
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Под одной крышей»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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