Что нашли в квартире скончавшейся Мирошниченко: неожиданное зрелище

После смерти Ирины Мирошниченко начались активные обсуждения, кому же достанется наследство звезды. Несмотря на то, что в последние годы актриса практически не снималась в кино, до этого она смогла скопить неплохое состояние. Кроме того, Мирошниченко принадлежали две квартиры прямо в центре столицы.

Одна из них оценивается сейчас в сумму порядка 60 млн рублей. Писательница Татьяна Бронзова не раз была в гостях у актрисы и помнит, какой роскошью отличалось жилище. Как она рассказала «Комсомольской правде», в квартире Мирошниченко всем друзьям открывалось неожиданное зрелище — лестница, ведущая из прихожей на балюстраду с библиотекой. Кроме того, в комнатах находились исключительно антикварная мебель и дорогие украшения.

Еще одна квартира — однушка — была куда скромнее и досталась актрисе от родителей. У самой Мирошниченко не осталось ни родственников, ни наследников, о завещании она даже не задумывалась. Поэтому кто теперь будет жить в ее хоромах, остается неизвестным.