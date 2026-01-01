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5.6
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Вечерний крик баклана над джонками
5.6
Вечерний крик баклана над джонками
, 1970
Le cri du cormoran, le soir au-dessus des jonques
Франция / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
5.6
В ролях
Бернар Блие
Monsieur K.
Мишель Серро
Alfred Mullanet dit Freddy
Поль Мерисс
Kruger
Марион Гам
Mirabelle
Морис Биро
Le chauffeur de taxi
Ромэн Бутейе
Loulou - le brigadier-chef
Стефан Буи
Georges
Робер Дальбан
Gustave - le caravanier
Жерар Депардье
Henri
Нэнси Холлоуэй
Mélanie
Режиссер
Мишель Одиар
Сценарист
Жан-Мари Пуаре
,
Эван Хантер
,
Мишель Одиар
Композитор
Эдди Вартан
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
1970
Премьера в мире
10 февраля 1971
Дата выхода
10 февраля 1971
Франция
Производство
Gaumont International
Другие названия
Le cri du cormoran, le soir au-dessus des jonques, Cry of the Cormoran, Esténként a kormoránok rikoltoznak a dzsunkák fölött, Le paumé, O Grito de Alcatraz, à Noite Sobre os Juncos, Вечерний крик баклана над джонками
Еще
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
12
голосов
5.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
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