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Постер фильма Вечерний крик баклана над джонками
5.6
Киноафиша Фильмы Вечерний крик баклана над джонками
5.6

Вечерний крик баклана над джонками

, 1970
Le cri du cormoran, le soir au-dessus des jonques
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Вечерний крик баклана над джонками
5.6

В ролях

Бернар Блие
Monsieur K.
Мишель Серро
Alfred Mullanet dit Freddy
Поль Мерисс
Kruger
Марион Гам
Mirabelle
Морис Биро
Le chauffeur de taxi
Ромэн Бутейе
Loulou - le brigadier-chef
Стефан Буи
Georges
Робер Дальбан
Gustave - le caravanier
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Henri
Нэнси Холлоуэй
Mélanie
Режиссер Мишель Одиар
Сценарист Жан-Мари Пуаре, Эван Хантер, Мишель Одиар
Композитор Эдди Вартан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 10 февраля 1971
Дата выхода
10 февраля 1971 Франция
Производство Gaumont International
Другие названия
Le cri du cormoran, le soir au-dessus des jonques, Cry of the Cormoran, Esténként a kormoránok rikoltoznak a dzsunkák fölött, Le paumé, O Grito de Alcatraz, à Noite Sobre os Juncos, Вечерний крик баклана над джонками

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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