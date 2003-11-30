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Постер фильма Полный облом
3.8
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3.8

Полный облом

, 2004
Gaous, Les
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Полный облом
3.8

О фильме

Со своим пирогом в большой город.

Морис живет в деревушке на юге Франции и не пользуется успехом у девушек. Его призвание – домашние животные, а единственные друзья – трое местных пьяниц и парикмахер Бенуа, мечтающий стать певцом. Но их тихому и уютному мирку грозит гибель... после явления прекрасной парижанки и ее бойфренда, вздумавших посетить вечеринку в местном клубе. И дело даже не в том, что идиот-бойфренд сломал машину, одолженную Морисом у своего босса. А просто Морис до безумия влюбился в красавицу-парижанку. У него не остается другого выбора, кроме как отправиться вместе с Бенуа в дикие каменные джунгли Парижа, чтобы еще раз увидеть "свою мечту" и посчитаться с ее бойфрендом...

В ролях

Маттиас Ван Каш
Maurice
Эрве Лассинк
Benoît
Ришар Боренже
Ришар Боренже
François Bricard
Жан-Мари Бигар
Марева Галанте
Pénélope
Тикки Ольгадо
Элиза Перье
Julie
Стефани Су Монго
Samir
Ришо Вальс
Guillaume
Станислас Форлани
Philippe Bricard
Elaine Cree
Lakshan Abenayake
Saïd
Режиссер Игор Секулич
Сценарист Жан-Мари Пуаре, Родольф Санд, Игор Секулич, David Talbot
Композитор Vincent Prezioso, Julian Sykes
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 30 ноября 2003
Дата выхода
8 декабря 2005 Россия Екатеринбург Арт
8 декабря 2005 Беларусь
5 августа 2005 Испания 12
8 декабря 2005 Казахстан
30 ноября 2003 Канада R
12 декабря 2003 США
8 декабря 2005 Украина
7 июля 2004 Франция TP
Бюджет €6 600 000
Сборы в мире $125 288
Производство Comédie Star, Matrix, Studio Babelsberg Motion Pictures
Другие названия
Les gaous, Young, Beautiful and Screwed Up, Die Vollchaoten, Jeunes, beaux... mais détraqués, Jóvenes, bellos y locos, Los zumbaos, Mlad, lep i sjeban, Młodzi, piękni i szaleni, Totál szívás

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 ноября 2024

Отзывы о фильме

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