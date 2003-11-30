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Со своим пирогом в большой город.
Морис живет в деревушке на юге Франции и не пользуется успехом у девушек. Его призвание – домашние животные, а единственные друзья – трое местных пьяниц и парикмахер Бенуа, мечтающий стать певцом. Но их тихому и уютному мирку грозит гибель... после явления прекрасной парижанки и ее бойфренда, вздумавших посетить вечеринку в местном клубе. И дело даже не в том, что идиот-бойфренд сломал машину, одолженную Морисом у своего босса. А просто Морис до безумия влюбился в красавицу-парижанку. У него не остается другого выбора, кроме как отправиться вместе с Бенуа в дикие каменные джунгли Парижа, чтобы еще раз увидеть "свою мечту" и посчитаться с ее бойфрендом...
|8 декабря 2005
|Россия
|Екатеринбург Арт
|8 декабря 2005
|Беларусь
|5 августа 2005
|Испания
|12
|8 декабря 2005
|Казахстан
|30 ноября 2003
|Канада
|R
|12 декабря 2003
|США
|8 декабря 2005
|Украина
|7 июля 2004
|Франция
|TP