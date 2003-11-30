Со своим пирогом в большой город.

Морис живет в деревушке на юге Франции и не пользуется успехом у девушек. Его призвание – домашние животные, а единственные друзья – трое местных пьяниц и парикмахер Бенуа, мечтающий стать певцом. Но их тихому и уютному мирку грозит гибель... после явления прекрасной парижанки и ее бойфренда, вздумавших посетить вечеринку в местном клубе. И дело даже не в том, что идиот-бойфренд сломал машину, одолженную Морисом у своего босса. А просто Морис до безумия влюбился в красавицу-парижанку. У него не остается другого выбора, кроме как отправиться вместе с Бенуа в дикие каменные джунгли Парижа, чтобы еще раз увидеть "свою мечту" и посчитаться с ее бойфрендом...