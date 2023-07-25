Капитан французской разведки Филипп Булье должен пресечь канал поставки оружия из Франции торговцу оружием полковнику Заграсу. Для этого в кольцо секретаря консула, связанного с полковником, устанавливается средство подслушивания. Но секретарь собирается вместе с мужем в отпуск, то есть прерывает наблюдения. Для того, чтобы сорвать отпуск, для компрометации мужа к нему в постель «внедряется» девушка-сотрудник спецслужб, которая оказывается девушкой самого капитана.
|21 февраля 1992
|Венгрия
|20 июня 1991
|Германия
|12
|11 марта 1994
|Испания
|12
|6 февраля 1991
|Франция
|U
|11 апреля 1992
|Южная Корея