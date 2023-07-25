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Постер фильма Операция «Тушенка»
6.1
Киноафиша Фильмы Операция «Тушенка»
6.1

Операция «Тушенка»

, 1991
L'opération Corned Beef
Франция / боевик, комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Операция «Тушенка»
6.1

О фильме

Капитан французской разведки Филипп Булье должен пресечь канал поставки оружия из Франции торговцу оружием полковнику Заграсу. Для этого в кольцо секретаря консула, связанного с полковником, устанавливается средство подслушивания. Но секретарь собирается вместе с мужем в отпуск, то есть прерывает наблюдения. Для того, чтобы сорвать отпуск, для компрометации мужа к нему в постель «внедряется» девушка-сотрудник спецслужб, которая оказывается девушкой самого капитана.

В ролях

Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Jean-Jacques Granianski
Жан Рено
Жан Рено
Squale
Изабель Рено
Marilyn
Валери Лемерсье
Валери Лемерсье
Marie-Laurence Granianski
Жак Франсуа
Le général Masse
Жак Дакмин
Le général Moulin
Раймон Жером
Филипп Лоденбаш
Филипп Лоденбаш
Микаэль Коэн
Микаэль Коэн
Ив Барсак
Мирей Рюфель
L'aspirant Garcia
Марк Де Йонге
Le consul Burger
Режиссер Жан-Мари Пуаре
Сценарист Кристиан Клавье, Жан-Мари Пуаре
Композитор Эрик Леви
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1991
Премьера онлайн 5 марта 1997
Премьера в мире 6 февраля 1991
Дата выхода
21 февраля 1992 Венгрия
20 июня 1991 Германия 12
11 марта 1994 Испания 12
6 февраля 1991 Франция U
11 апреля 1992 Южная Корея
Производство Alter Films, Gaumont Production, TF1 Films Production
Другие названия
L'opération Corned Beef, Operation Corned Beef, Operación Chuleta de Ternera, Marhakonzerv akció, O Agente Secreto, Operaatio: Pihvi, Operace Corned Beef, Operácia Corned Beef, Operacija pasteta, Operacija: Mesni narezak, Operacja Corned Beef, Operatsioon Pihv, Операция «Тушёнка», Операция *Консерва*, Операція 'Тушонка', オペレーション, Marhakonzerv-akció, Операция «Тушенка»

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 июля 2023

Отзывы о фильме

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