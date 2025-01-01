Меню
Пиковая дама
0+
Спектакль «Пиковая дама» в Красноярске

В мистической повести «Пиковая дама» А. С. Пушкина затронуты глубокие философские проблемы, актуальные и сегодня. Спектакль Театра Моссовета, созданный по мотивам этой повести, соединяет размышления о природе человеческой натуры с темой непредсказуемости судьбы и неотвратимости рока, определяющего жизнь человека.

Смысловой и художественный стержень

Образ Старой графини, или «Пиковой дамы», становится ключевым элементом спектакля. Противостояние Германа с графиней — это не просто обмен секретом трех карт на любовь и семейное счастье с ее воспитанницей. Это столкновение, раскрывающее темные бездны погибающей души игрока, поглощенного азартом и готового сделать роковой выбор.

Темы и атмосфера

Спектакль сочетает серьезные размышления о человеческом несовершенстве с легким сожалением о несостоявшейся любви, способной изменить судьбы героев. Образ Петербурга, на фоне которого разворачиваются все события, наполняет действие историческим контекстом. Здесь музыка, романсы и танцы создают уникальную атмосферу, погружающую зрителей в вековые глубокие переживания.

В ролях

  • Павел Усачев
  • Дарья Таран
  • Александр Емельянов
  • Дарья Балабанова
  • Андрей Анкудинов
  • Ксения Комарова
  • Станислав Бондаренко
  • Виктор Гордеев
  • Анастасия Тагина
  • Александр Яцко
  • Александр Бобровский
  • Ксения Хаирова
  • Дмитрий Журавлев
  • Маргарита Юдина
  • Валентина Талызина
  • Лилия Волкова
  • Дмитрий Попов

Режиссёр

Игорь Яцко

В других городах

Красноярск, 17 декабря
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1500 ₽

