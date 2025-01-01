Спектакль «Пиковая дама» в Омске: столкновение с роком и любовью

В мистической повести «Пиковая дама» А. С. Пушкина подняты глубокие философские проблемы, которые остаются актуальными и в наше время. Спектакль Театра им. Моссовета, созданный на основе этой повести, соединяет размышления о природе человеческой натуры с темами непредсказуемости судьбы и неотвратимости рока, определяющего жизнь человека.

Основные темы и символы

Образ Старой графини – «Пиковой дамы» – является смысловым и художественным стержнем спектакля. Столкновение с ней, предлагающей Герману в обмен на секрет трех карт любовь и семейное счастье с её воспитанницей, раскрывает темные бездны погибающей души игрока, ослепленного азартом и сделавшего свой выбор.

Спектакль наполнен глубокими размышлениями о человеческом несовершенстве и сожалением о несостоявшейся любви, которая могла бы изменить судьбы героев.

Петербург в театральной интерпретации

Образ Петербурга становится важным контекстом, на фоне которого разворачиваются все события. Музыка, романсы и танцы создают атмосферу, погружающую зрителей в историческую эпоху.

Театр и актерский состав

Режиссер спектакля – Игорь Яцко, который привнес уникальную интерпретацию в классическую повесть. В ролях:

Павел Усачев

Дарья Таран

Александр Емельянов

Дарья Балабанова

Андрей Анкудинов

Ксения Комарова

Станислав Бондаренко

Виктор Гордеев

Анастасия Тагина

Александр Яцко

Александр Бобровский

Ксения Хаирова

Дмитрий Журавлев

Маргарита Юдина

Валентина Талызина

Лилия Волкова

Дмитрий Попов

