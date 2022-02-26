Сериал «Человек из дома напротив» – это российский детектив на основе романа писательницы Елены Михалковой. Юная девушка по имени Аня живет одна в загородном доме. Ее родители умерли, причем отца убили недавно. Каждый месяц она получает денежные переводы от неизвестного доброжелателя. Героиня подозревает, что отправитель имеет отношение к смерти ее родителей. Тем временем в Петербурге пропадает парень Никита. Его сестра сообщает полиции, что в последнее время за ним кто-то наблюдал из окна соседнего дома.