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Киноафиша Сериалы Человек из дома напротив
Человек из дома напротив (2022 - 2022) Человек из дома напротив 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
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О чем сериал

Сериал «Человек из дома напротив» – это российский детектив на основе романа писательницы Елены Михалковой. Юная девушка по имени Аня живет одна в загородном доме. Ее родители умерли, причем отца убили недавно. Каждый месяц она получает денежные переводы от неизвестного доброжелателя. Героиня подозревает, что отправитель имеет отношение к смерти ее родителей. Тем временем в Петербурге пропадает парень Никита. Его сестра сообщает полиции, что в последнее время за ним кто-то наблюдал из окна соседнего дома.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Алексей Вакулов
Алексей Вакулов
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Александра Большакова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Человек из дома напротив - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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