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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Киноафиша Сериалы Успеть за две недели
Успеть за две недели (2020 - 2020) Two Weeks to Live 18+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Sky1
Продолжительность 2 часа 24 минуты
О чем сериал

«Успеть за две недели» — это комедийный сериал о непредсказуемых приключениях молодой девушки, выросшей в диких лесах. После гибели мужа при странных обстоятельствах Тина решает уехать подальше от цивилизации вместе с маленькой дочерью, где учит ее способам выживания в природных условиях. Теперь Ким отлично владеет оружием и умеет снимать шкуру с оленя. Повзрослевшая Ноукс впервые отправляется в реальный мир, чтобы почтить память отца, однако череда событий заставляет ее ввязаться в опасную аферу...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс
Керри Ховард
Шон Нопп
Шон Нопп
Сиан Клиффорд
Сиан Клиффорд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Успеть за две недели - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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