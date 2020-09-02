«Успеть за две недели» — это комедийный сериал о непредсказуемых приключениях молодой девушки, выросшей в диких лесах. После гибели мужа при странных обстоятельствах Тина решает уехать подальше от цивилизации вместе с маленькой дочерью, где учит ее способам выживания в природных условиях. Теперь Ким отлично владеет оружием и умеет снимать шкуру с оленя. Повзрослевшая Ноукс впервые отправляется в реальный мир, чтобы почтить память отца, однако череда событий заставляет ее ввязаться в опасную аферу...