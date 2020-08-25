«Не входи»: Рецензия Киноафиши

Трое приятелей задумывают ограбление частного дома, в котором живет пожилая пара. Дождавшись, пока хозяева уедут по делам, Гас (Джэйк Каррен), Нейтан (Иэн Кенни) и Терри (Эндрю Эллис) вламываются в особняк и пытаются вскрыть хранящийся в подвале сейф. Вскоре к ним присоединяется Мэри (Мэйси Уильямс) — девушка Нейтана, которая почему-то именно в разгар налета решает сообщить бойфренду о своей беременности. Открыть сейф у компании не получается, и они решают остаться в доме до приезда владельцев.

Поначалу седой старичок (Сильвестр Маккой), врач по профессии, и его жена-одуванчик (Рита Ташингэм) кажутся совершенно безобидными. Они умоляют о пощаде и взывают к совести грабителей. Вот тут-то в команде и начинается раскол. Отморозок Гас готов на любые подлости и даже, вероятно, на убийство. Нейтан колеблется, робкий Терри, по наводке которого вся группа и попала в дом, вообще не хочет причинять никому зла. После череды жутких событий инициатива перейдет от грабителей к хозяевам, и ответить за попытку взлома преступникам придется прямо на месте.

Не входи

«Не входи» продолжает череду фильмов о незадачливых воришках, которые хотели нажиться на беспомощности стариков, а в результате натолкнулись на садистов. Похожий сюжет был и у прошлогоднего комедийного триллера «Злодеи», и у хоррора «Не дыши», который четыре года назад неожиданно для многих стал хитом летнего проката. В той картине слепой вояка в блистательном исполнении Стивена Лэнга давал эффектный отпор банде туповатых гопников.

Несмотря на сходство названий, «Не входи» и «Не дыши» — вовсе не родственники. Новая картина — британская, а не американская. Основана она на бельгийском комиксе и в оригинале называется «Хозяева» (The Owners). «Не входи» — это изобретение российских прокатчиков, которые, очевидно, хотели, чтобы у потенциальных зрителей сработал ассоциативный ряд. Но вот незадача: чем лучше он сработает, тем глубже будет разочарование.

Не входи

В оригинальном комиксе художника Херманна главный грабитель был по происхождению марокканцем, что автоматически наделяло историю богатейшим социальным контекстом. В «Не дыши» герой Лэнга некогда участвовал в войне в Персидском заливе, поэтому в незатейливый сюжет сразу вплывала тема посттравматического синдрома. Триллер «Не входи», который для режиссера Джулиуса Берга стал дебютом в полнометражном кино, лишен полутонов и изящных намеков на нечто большее. Искать здесь двойные смыслы бесполезно.

Герои примитивны, их ругань утомляет уже на первых минутах. Действие развивается очень медленно, что-то похожее на экшен начинает происходить лишь ближе к финалу. Способы, которыми авторы расправляются с персонажами, трудно назвать изобретательными. Для хоррора здесь мало жути, для триллера — напряжения. Сценарий довольно неуклюже пытается загадать зрителю пару загадок, но разгадывать их нет никакого желания. Вместо Стивена Лэнга в роли главного злодея выступает другой замечательный артист — Сильвестр Маккой, Седьмой Доктор из сериала «Доктор Кто» и полубезумный маг Радагаст Бурый из «Хоббита» Питера Джексона. Увы, никаких шансов проявить свое мастерство создатели фильма ему не оставили.

Не входи

Бездарно растрачен и главный козырь проекта — актриса Мэйси Уильямс, она же Арья Старк из «Игры престолов». Вот уж кто мог бы продемонстрировать навыки выживания в непростых обстоятельствах. На это намекает и трейлер фильма, и постер, на котором Уильямс изображена с новым боевым оружием в руках. По сюжету ее героиня действительно оказывается самой умной и хитрой из всей компании, но вместо ожидаемых драк или погонь ее Мэри в основном придется заниматься спорами с бойфрендом, бессмысленными уговорами и отказами от чаепития, которое ей настойчиво предлагают инфернальные хозяева. Поверьте, заруганная фанатами «Игры престолов» битва с Королем Ночи на этом фоне выглядит чистейшим кинематографическим шедевром.

Не входи

Конечно, если вы очень соскучились по Арье Старк и полностью доверяете вкусу Мэйси Уильямс в выборе ролей, то вряд ли сможете пройти мимо этого фильма, особенно учитывая общую скудность посткоронавирусного проката. Но имейте в виду: это просто очередная история о том, как лишенные мозгов грабители вторглись не туда и получили по заслугам. Не входи, не дыши, не смотри, не проси. Продолжение следует.

Ксения Реутова