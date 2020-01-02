Спектакль Последний этаж

Михаил Полицеймако и Анна Ардова в блистательной комедии «Последний этаж»

«Любовь действует наугад, как придется, и всегда падает вам на голову неожиданно, как чума» — Джоанн Харрис. Эти слова идеально отражают суть нового спектакля, который обещает стать настоящей находкой для зрителей!

Сюжет

Действие разворачивается в самом сердце мегаполиса, на лестничной клетке небоскреба. Успешный адвокат Роман решает затеять капитальный ремонт в своей только что купленной квартире. Однако его увлечение строительством вызывает недовольство у соседки Виктории.

Однажды, не выдержав постоянного шума и беспокойства, Виктория решает выяснить отношения с Романом. Их первая встреча становится истинным испытанием для обоих персонажей. С этого момента события начинают развиваться непредсказуемо — как для зрителей, так и для самих героев.

Интересные факты

Спектакль исследует тему случайных встреч и их влияние на жизнь человека.

Режиссура спектакля была доверена известному театральному деятелю, который ранее работал над успешными проектами в жанре романтической комедии.

В главных ролях — перспективные актеры, чьи имена уже известны театральной публике.

Почему стоит посетить спектакль?

Эта постановка — отличная возможность увидеть, как случайные события могут кардинально изменить судьбы людей. Зрители погрузятся в атмосферу напряженных эмоций и искренних чувств, которые переполняют героев. Не упустите шанс стать свидетелями этой увлекательной истории!