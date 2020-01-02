Спектакль Последний этаж

«Любовь действует наугад, как придется, и всегда падает вам на голову неожиданно, как чума» — Джоанн Харрис. Эти слова идеально отражают суть нового спектакля, который обещает стать настоящей находкой для зрителей!
Действие разворачивается в самом сердце мегаполиса, на лестничной клетке небоскреба. Успешный адвокат Роман решает затеять капитальный ремонт в своей только что купленной квартире. Однако его увлечение строительством вызывает недовольство у соседки Виктории.
Однажды, не выдержав постоянного шума и беспокойства, Виктория решает выяснить отношения с Романом. Их первая встреча становится истинным испытанием для обоих персонажей. С этого момента события начинают развиваться непредсказуемо — как для зрителей, так и для самих героев.
Эта постановка — отличная возможность увидеть, как случайные события могут кардинально изменить судьбы людей. Зрители погрузятся в атмосферу напряженных эмоций и искренних чувств, которые переполняют героев. Не упустите шанс стать свидетелями этой увлекательной истории!