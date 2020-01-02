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Последний этаж
Билеты от 1500₽
Киноафиша Последний этаж

Спектакль Последний этаж

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Михаил Полицеймако и Анна Ардова в блистательной комедии «Последний этаж»

«Любовь действует наугад, как придется, и всегда падает вам на голову неожиданно, как чума» — Джоанн Харрис. Эти слова идеально отражают суть нового спектакля, который обещает стать настоящей находкой для зрителей!

Сюжет

Действие разворачивается в самом сердце мегаполиса, на лестничной клетке небоскреба. Успешный адвокат Роман решает затеять капитальный ремонт в своей только что купленной квартире. Однако его увлечение строительством вызывает недовольство у соседки Виктории.

Однажды, не выдержав постоянного шума и беспокойства, Виктория решает выяснить отношения с Романом. Их первая встреча становится истинным испытанием для обоих персонажей. С этого момента события начинают развиваться непредсказуемо — как для зрителей, так и для самих героев.

Интересные факты

  • Спектакль исследует тему случайных встреч и их влияние на жизнь человека.
  • Режиссура спектакля была доверена известному театральному деятелю, который ранее работал над успешными проектами в жанре романтической комедии.
  • В главных ролях — перспективные актеры, чьи имена уже известны театральной публике.

Почему стоит посетить спектакль?

Эта постановка — отличная возможность увидеть, как случайные события могут кардинально изменить судьбы людей. Зрители погрузятся в атмосферу напряженных эмоций и искренних чувств, которые переполняют героев. Не упустите шанс стать свидетелями этой увлекательной истории!

Режиссер
Денис Парамонов
Денис Парамонов
В ролях
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Анна Ардова
Анна Ардова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
13 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
22 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
4 февраля
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
5 марта
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 700 ₽
Рязань, 3 ноября
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
16:00 от 1700 ₽ 19:30 от 1700 ₽
Воронеж, 26 декабря
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Последний этаж Последний этаж Последний этаж Последний этаж Последний этаж Последний этаж Последний этаж Последний этаж Последний этаж Последний этаж Последний этаж

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