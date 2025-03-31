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Постер сериала Афоня
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Киноафиша Сериалы Афоня

Афоня (2025 - …)

Afonya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Валентин Семёныч — добродушный пенсионер, в прошлом — детский врач. Жены не стало несколько лет назад и пенсионер скромно живет в однокомнатной квартире в хрущевке, общается с единственным сварливым другом… домовым Афоней! Афоня — сотрудник потустороннего ГБУ Жилищник, по удобному поводу устроил сюрприз Семёнычу — трешку с ремонтом от застройщика в новом монолитном доме. Но новый дом — новый проблемы. Не только для жильцов, но и для домового. Дом современный, умный, высотный: камеры наблюдения, сенсоры, датчики, доводчики. Жильцов там в разы больше, а поэтому главную задачу домового — сделать всех доброжелательными соседями — реализовать гораздо сложнее. Афоня не так себе все представлял, а его начальник Кикимора требует от него быстрых результатов. Чтобы управиться, Афоня привлекает к этому делу Валентина Семёновича- устраивает его работать консьержем в свой подъезд. Он глаза, уши и руки домового, которому нельзя показываться на глаза людям, за это для домовых приготовлены серьезные санкции вплоть до ссылки на 300 лет. В финале первого сезона любовь, дружба, магия, проблемы семьи и подтекающих батарей достигнут апогея, а решать все, как не крути, Афоне и Семёнычу.

Афоня - трейлер первого сезона
Афоня  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Александр Головин
Александр Головин
Анна Ардова
Анна Ардова
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Дмитрий Кожома
Ирина Безряднова
Ирина Безряднова
Тимофей Зайцев
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Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Сезоны
Афоня - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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