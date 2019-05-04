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Постер фильма Париж, вино и романтика
6.8
Киноафиша Фильмы Париж, вино и романтика
6.8

Париж, вино и романтика

, 2019
A Paris Romance
Болгария / мелодрама / 18+
Постер фильма Париж, вино и романтика
6.8

О фильме

Изабелла, владелица семейной винодельни в Орегоне, отправляется на престижный конкурс вин в Париже. Там она сталкивается со своим главным соперником Жаком, очаровательным французом. Изабелла боится начать новые отношения, но город вечной любви не оставляет ей выбора.

В ролях

Роксанна МакКи
Роксанна МакКи
Lacey
Джен Лиллей
Isabella
Лолита Давидович
Лолита Давидович
Margot
Дэн Джиннотт
Jacques
Майкл Ксавьер
Майкл Ксавьер
Maurice
Грег Канестрари
Travis
Пьер Руссле
Phillipe
Alexandra Guelff
Christina
Maxim De Villiers
Luc
Чарли Энсон
Чарли Энсон
Jonathan
Режиссер Алекс Замм
Сценарист Joelle Sellner, Алекс Райт
Композитор Patric Caird
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 4 мая 2019
MPAA G
Производство UFO International Productions, Dynamic Television
Другие названия
Paris, Wine & Romance, Paris, Wine and Romance, Pariz, vino i ljubav, A Paris Romance, Innamorarsi a Parigi, París, vino y romances, Romanca v Parizu, Splendor in a Glass, Une Américaine à Paris, Париж, вино и романтика

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 2 марта 2022

Цитаты

Isabella Здравствуйте. Мне мерло. Domaine Luciole, пожалуйста.
Jacques Если мерло — попробуй LeBec. Luciole слишком землистое.
Isabella Думаю, я умею отличать хорошее мерло.
Maurice Прошу прощения за моего брата. Он очень категоричен в вопросах вина.
Jacques Говорит тот, кто не пьёт ничего, что не выиграло золотую медаль.
Isabella А ты пьёшь только у золотых медалистов?
Maurice Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино.
Isabella Так если моё вино выиграет золотую медаль, ты, наверное, выпьешь его к концу недели?
Maurice О, ты здесь на конкурс? Пожалуйста, присоединяйся к нам.

Отзывы о фильме

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