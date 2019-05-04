Isabella Здравствуйте. Мне мерло. Domaine Luciole, пожалуйста.

Jacques Если мерло — попробуй LeBec. Luciole слишком землистое.

Isabella Думаю, я умею отличать хорошее мерло.

Maurice Прошу прощения за моего брата. Он очень категоричен в вопросах вина.

Jacques Говорит тот, кто не пьёт ничего, что не выиграло золотую медаль.

Isabella А ты пьёшь только у золотых медалистов?

Maurice Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино.

Isabella Так если моё вино выиграет золотую медаль, ты, наверное, выпьешь его к концу недели?