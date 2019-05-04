Isabella
Здравствуйте. Мне мерло. Domaine Luciole, пожалуйста.
Jacques
Если мерло — попробуй LeBec. Luciole слишком землистое.
Isabella
Думаю, я умею отличать хорошее мерло.
Maurice
Прошу прощения за моего брата. Он очень категоричен в вопросах вина.
Jacques
Говорит тот, кто не пьёт ничего, что не выиграло золотую медаль.
Isabella
А ты пьёшь только у золотых медалистов?
Maurice
Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино.
Isabella
Так если моё вино выиграет золотую медаль, ты, наверное, выпьешь его к концу недели?
Maurice
О, ты здесь на конкурс? Пожалуйста, присоединяйся к нам.