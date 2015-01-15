Best Shorts: New Year 2015
– В праздничное ассорти включены работы как уже известных режиссеров («Нечаянно» Жоры Крыжовникова, автора фильма «Горько!»), так и нашумевших молодых авторов, такие как «Подарок» Ивана Петухова с Умой Турман в главной роли. Также в сборник вошли короткометражная работа «Норин» со звездой фильма «Залечь на дно в Брюгге» Бренданом Глисоном, новаторский мультфильм-номинант на премию Оскар «Потерянный шарф» и другие. «Нечаянно» Страна производства: Россия Хронометраж: 18 минут Жанр: черная комедия Режиссер: Жора Крыжовников В ролях: Тимофей Трибунцев, Юлия Александрова, Юрий Кузнецов, Александр Паль Новый год — это праздник, во время которого может произойти много неожиданного. Вроде бы планируешь просто зайти к соседке за солью, но тут же попадаешь в настоящую криминальную историю. Со вкусом снятая черная комедия от мастера нового русского юмора — Жоры Крыжовникова. Сделав себе имя на дилогии «Горько!», Крыжовников вернулся к камерному формату и вместе со своим давним коллегой Тимофеем Трибунцевым (звездой популярного в сети короткометражного фильма «Проклятие») доказал, что владеет им не менее виртуозно. «Подарок» Страна производства: Россия, США Хронометраж: 8 минут Жанр: романтическая комедия Режиссер: Иван Петухов В ролях: Ума Турман Один из самых значимых короткометражных фильмов 2014 года, беспрецедентный проект «Подарок», который объединил молодого режиссера из России Ивана Петухова и голливудскую звезду первого эшелона Уму Турман. Пронзительная романтическая история, которая произошла в канун Нового года с мисс Андерсон — оформительницей подарков, заставит вас с новой силой поверить в любовь и волшебство. «Норин» Страна производства: Ирландия Хронометраж: 18 минут Жанр: черная комедия Режиссер: Донал Глисон В ролях: Брендан Глисон, Брин Глисон Настоящий семейный подряд лучших представителей современного ирландского кинематографа. Младший сын Донал Глисон («Бойфренд из будушего», «Фрэнк», франшиза «Гарри Поттер») выступил в качестве режиссера проекта и пригласил на главные роли своего отца Брендана Глисона («Залечь на дне в Брюгге», «Грань Будущего») вместе со старшим братом Брайаном («Мальчишник по-ирландски»). Такой дуэт не мог породить посредственный результат: «Норин» это не только тончайшая черная комедия, но и настоящая философская притча о жизни и смерти. «Потерянный шарф» Страна производства: Ирландия Хронометраж: 6 минут Жанр: мультфильм, черная комедия Режиссер: Джон Даффи В ролях: Джордж Такей Концептуальный мультфильм с новаторскими нотками «Потерянный шарф», повествующий о белке по имени Альберт. Сюжет мультфильма вертится вокруг поисков шарфа, который она потеряла. Во время поисков Альберт встретит череду необычных персонажей, среди которых, например, медведь, занятый нахождением смысла бытия. Список наград этого фильма не вместить и на пяти листах, среди них — номинация на премию «Оскар». Выполненный в нетрадиционном для жанра графическом стиле, включающем в том числе элементы веб-дизайна, выбранный способ запечатления истории — сам по себе как произведение искусства. Неудивительно, что к озвучиванию мультфильма удалось привлечь Джорджа Такея, звезду сериала «Звездный путь». «Про ежика» Страна производства: Россия, Германия Хронометраж: 10 минут Жанр: печальная комедия Режиссер: Наталья Беляева В ролях: Миша Евланов, Екатерина Гороховская, Любовь Поволоцкая Новогодний утренник в советском детском саду из праздника может превратиться в настоящую пытку, если ты 5-летний ребенок, пришедший на елку в костюме маленького деда Мороза вместо привычного костюма зайчика или снежинки. «Как обычно» Страна производства: Испания Хронометраж: 20 минут Жанр: драма Режиссер: Хайро Лопес В ролях: Карлос Педрос, Марта Виера Когда компания друзей собирается отметить вместе Новый год, никто из них еще не подозревает, чем это обернется. Ведь за плечами каждого из них множество тайн и обид, которые они скрывали друг от друга. Смогут ли они решить возникшие проблемы и сохранить близость?
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