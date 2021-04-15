Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Фрэнк из Ирландии
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Фрэнк из Ирландии
Фрэнк из Ирландии (2021 - …) Frank of Ireland
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Фрэнк из Ирландии» — новое британское шоу, снятое в жанре трагикомедии. Действие разворачивается вокруг тридцатидвухлетнего прокрастинирующего и никому не известного музыканта по имени Фрэнк. Он до сих пор живет с мамой в Дублине и большую часть времени страдает от скуки. Самое ужасное заключается в том, что главный герой пребывает в ловушке собственного творческого блока: он не играл на музыкальных инструментах более семи лет. Однако Фрэнк не отчаивается и очень надеется, что когда-нибудь он добьется значительных высот в любимом деле. На личном фронте у главного героя тоже все не очень хорошо: его бывшая и все еще любимая девушка встречается с другим парнем. Фрэнк ненавидит его до глубины души.

Фрэнк из Ирландии - трейлер первого сезона
Фрэнк из Ирландии
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Донал Глисон
Донал Глисон Doofus
Брин Глисон
Брин Глисон Frank Marron
Нед Деннехи
Нед Деннехи
Пэт Шорт
Пэт Шорт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Фрэнк из Ирландии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши