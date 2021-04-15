«Фрэнк из Ирландии» — новое британское шоу, снятое в жанре трагикомедии. Действие разворачивается вокруг тридцатидвухлетнего прокрастинирующего и никому не известного музыканта по имени Фрэнк. Он до сих пор живет с мамой в Дублине и большую часть времени страдает от скуки. Самое ужасное заключается в том, что главный герой пребывает в ловушке собственного творческого блока: он не играл на музыкальных инструментах более семи лет. Однако Фрэнк не отчаивается и очень надеется, что когда-нибудь он добьется значительных высот в любимом деле. На личном фронте у главного героя тоже все не очень хорошо: его бывшая и все еще любимая девушка встречается с другим парнем. Фрэнк ненавидит его до глубины души.