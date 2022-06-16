Сериал «Проект «Лазарь» – это научно-фантастический триллер об изменении мира. Простой служащий Джордж ложится спать рядом со своей любимой супругой, но наутро просыпается один. Вскоре он понимает, что время каким-то образом вернулось на несколько лет назад, а все его личные и карьерные успехи, достигнутые за это время, отменены. Более того, никто больше не замечает этих странностей. Вскоре некий Арчи вербует мужчину в проект «Лазарь», который поворачивает время вспять, когда миру грозит опасность.