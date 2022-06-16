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Постер к сериалу Проект Лазарь
Постер к сериалу Проект Лазарь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Проект Лазарь
Проект Лазарь (2022 - …) The Lazarus Project
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Now
Стрим-сервис Sky Max
Продолжительность 5 часов 52 минуты
О чем сериал

Сериал «Проект «Лазарь» – это научно-фантастический триллер об изменении мира. Простой служащий Джордж ложится спать рядом со своей любимой супругой, но наутро просыпается один. Вскоре он понимает, что время каким-то образом вернулось на несколько лет назад, а все его личные и карьерные успехи, достигнутые за это время, отменены. Более того, никто больше не замечает этих странностей. Вскоре некий Арчи вербует мужчину в проект «Лазарь», который поворачивает время вспять, когда миру грозит опасность.

Проект Лазарь - трейлер
Проект Лазарь
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Том Бёрк
Том Бёрк
Брин Глисон
Брин Глисон
Винетт Робинсон
Винетт Робинсон
Caroline Quentin
Anjli Mohindra
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Проект Лазарь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Проект Лазарь
Кадры из сериала
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