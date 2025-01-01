Меню
Персоны
Рэйчел Гриффитс
Награды
Награды и номинации Рэйчел Гриффитс
Rachel Griffiths
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Оскар 1999
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
