Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Джордж А. Ромеро
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Награды и номинации Джордж А. Ромеро
George A. Romero
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Новости
Награды
Награды и номинации Джордж А. Ромеро
Венецианский кинофестиваль 2009
Golden Lion
Номинант
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
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