Алан Паркер
Награды
Награды и номинации Алан Паркер
Alan Parker
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Алан Паркер
Оскар 1989
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1979
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1985
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1990
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1982
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1976
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2013
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Best Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Best Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Best Screenplay
Победитель
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Best Single Play
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Best Direction
Номинант
Берлинале 2003
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1989
Лучший фильм
Номинант
