Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Свободная пара
Билеты от 3000₽
Киноафиша Свободная пара

Спектакль Свободная пара

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Мария Аронова и Борис Щербаков в спектакле «Свободная пара»

Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары — без взаимных обязательств в верности и любви. Он был убежден, что только так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Однако он не предполагал, что вскоре его жена воспользуется этим "договором" и заведёт себе любовника…

О спектакле

Лауреат Нобелевской премии, выдающийся современный итальянский драматург Дарио Фо, известный своими остроумными пьесами, превратил эту обыденную историю в искромётную комедию, наполненную глубоким смыслом. Герои спектакля, вспоминая и «проигрывая на публике» свою многолетнюю семейную жизнь, невольно задаются вопросами о счастье, любви и семье. Их поиски помогают вернуть смысл этим важным понятиям.

Постановочная группа

  • Режиссёр — Борис Мильграм
  • Художник-постановщик — Борис Лысиков
  • Хореограф — Сергей Зарубин
  • Перевод — Николай Живаго
  • Продюсер — Леонид Роберман

Премьера спектакля состоялась в 2003 году. Продолжительность: 1 час 30 минут (без антракта). Рекомендуемый возраст — 12+.

В ролях
Мария Аронова
Мария Аронова
Борис Щербаков
Борис Щербаков

Купить билет на спектакль Свободная пара

Помощь с билетами
Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Продавец дождя
16+
Комедия
Продавец дождя
24 декабря в 19:00 Сфера
от 3000 ₽
Босоногий мальчик
12+
Мюзикл Премьера
Босоногий мальчик
6 марта в 19:00 Театр на Мельникова
от 600 ₽
451 градус по Фаренгейту
Драма
451 градус по Фаренгейту
19 декабря в 19:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше