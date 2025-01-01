Спектакль Свободная пара

Мария Аронова и Борис Щербаков в спектакле «Свободная пара»

Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары — без взаимных обязательств в верности и любви. Он был убежден, что только так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Однако он не предполагал, что вскоре его жена воспользуется этим "договором" и заведёт себе любовника…

О спектакле

Лауреат Нобелевской премии, выдающийся современный итальянский драматург Дарио Фо, известный своими остроумными пьесами, превратил эту обыденную историю в искромётную комедию, наполненную глубоким смыслом. Герои спектакля, вспоминая и «проигрывая на публике» свою многолетнюю семейную жизнь, невольно задаются вопросами о счастье, любви и семье. Их поиски помогают вернуть смысл этим важным понятиям.

Постановочная группа

Режиссёр — Борис Мильграм

Художник-постановщик — Борис Лысиков

Хореограф — Сергей Зарубин

Перевод — Николай Живаго

Продюсер — Леонид Роберман

Премьера спектакля состоялась в 2003 году. Продолжительность: 1 час 30 минут (без антракта). Рекомендуемый возраст — 12+.